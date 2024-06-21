Новая Honda CR-V e:PHEV в Украине — сколько стоит топовая комплектация

Honda CR-V e:PHEV. Фото: carmagazine.co.uk

Вскоре на украинском рынке появится переднеприводный плагин-гибридный кроссовер Honda CR-V e:PHEV, который может проехать на одном электричестве до 82 км. Предлагается только одна, но очень богатая комплектация.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики авто

CR-V e:PHEV получил 2-литровый ДВС мощностью 148 л.с. и 184-сильный электродвигатель с тягой 335 Нм. Плагин-гибрид разгоняется до 100 км/ч за 9,4 с. Емкость тяговой батареи с водяным охлаждением и обогревом составляет 17,7 кВт-ч. Аккумулятор заряжается с 0 до 100% током мощностью 6,8 кВт за 2,5 часа, или почти за 8 часов от бытовой сети.

Расположение батареи под полом пассажирского отсека сделало невозможной установку карданного вала для привода задних колес, зато авто получило 617-литровый багажник и 5-местный пассажирский отсек. Если путешествовать вдвоем, багажник можно увеличить до 1710 л.

Фото: carmagazine.co.uk

В Украине новый CR-V e:PHEV будут предлагать в топовой комплектации Advance Tech, которая получила:

активные системы безопасности и электронные ассистенты;

светотехнику LED с автоматическим корректором и подсветкой поворота;

отделанный натуральной кожей салон с электрической настройкой, подогревом всех и вентиляцией передних кресел;

цифровую приборную панель и проекционный дисплей перед водителем;

селектор выбора ездовых режимов Econ (Экономный), Sport (Спортивный), Snow (Снег) и Tow (Буксирование);

двухзонный климат-контроль с дефлекторами для пассажиров второго ряда;

аудиосистему BOSE с 9-дюймовым сенсорным дисплеем развлекательной системы;

панорамный люк.

Цена Honda CR-V e:PHEV — 2 515 600 грн.

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