Кроссовер Honda CR-V — эксперты назвали лучшие и худшие годы выпуска

2019 Honda CR-V. Фото: caranddriver.com

Honda CR-V впервые была представлена почти три десятилетия назад. Практичность, надежность и производительность кроссовера сделали его любимым транспортным средством как для семейных путешествий, так и для ежедневных поездок.

Эксперты CarBuzz рассмотрели годы выпуска автомобиля и определили самые надежные модели и такие, от которых следует держаться подальше.

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2021 Honda CR-V (пятое поколение)

Модель имеет не только высокие рейтинги надежности и преимущественно положительные отзывы потребителей, она все еще достаточно современна, чтобы конкурировать с более новыми кроссоверами.

Автомобиль получил 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 190 л.с. Основные функции включают в себя пакет безопасности Honda Sensing с предупреждениями о лобовом столкновении и о выезде из полосы движения, с поддержкой динамического торможения и т.д.

2006 Honda CR-V (второе поколение)

Несмотря на солидный возраст, модель имеет хорошие показатели надежности. Поэтому, если вы найдете хорошо сохранившийся экземпляр, его следует рассмотреть. Автомобиль получил 2,4-литровый 4-цилиндровый двигатель, который выдает 156 л.с.

2019 Honda CR-V (пятое поколение)

Выпуск 2019 года не имеет общих жалоб, однако, авто на два года старше модели 2021 года, поэтому будет стоить дешевле.

2017 год Honda CR-V. Фото: cnet.com

Худшие годы выпуска Honda CR-V

2011 Honda CR-V (третье поколение)

Одной из наиболее распространенных проблем модели является нежелательное ускорение при торможении, что представляет очевидную опасность. Решение этой проблемы может стоить около 5 000 долларов.

2017 Honda CR-V (пятое поколение)

Модель является исключением из в целом надежного пятого поколения. Главная проблема — перелив моторного масла. На сайте NHTSA размещено 1477 жалоб на CR-V 2017 года.

2015 Honda CR-V (четвертое поколение)

Самая распространенная проблема модели — сильная вибрация от двигателя. Также жаловались на непреднамеренное ускорение, замирание мотора на заднем ходу и слишком низкую скорость холостого хода.

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