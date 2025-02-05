Какой кроссовер превосходит Toyota RAV4 в надежности

2025 Chevrolet Equinox. Фото: caranddriver.com

Хотя Toyota RAV4 занимает ведущие позиции среди компактных кроссоверов на рынке, это не означает, что он является самым надежным выбором. Какие альтернативы предлагают более высокие оценки надежности и функциональности.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Рейтинг надежности

По данным компании J.D. Power, Toyota RAV4 2025 года выпуска имеет рейтинг надежности 80 из 100, что является средним показателем. Отметим, что оценки от 7 до 80 являются средними, от 81 до 90 — выше средних, а оценки от 91 до 100 — лучшими.

Ожидается, что средняя модель RAV4 будет служить от 320 000 до 400 000 км пробега. Автомобиль может обеспечить 17 лет службы, если автовладелец будет проезжать около 24 000 км в год. При должном уходе некоторые машины проходят более 480 000 км.

Самый надежный кроссовер

Сегодня самым надежным компактным кроссовером является Chevrolet Equinox 2025 года. Он имеет рейтинг надежности 88 из 100. За ним расположены Honda CR-V с 84 баллами, Kia Sportage (84) и Mazda CX-5 (82).

Средний Equinox может проехать от 400 000 до 480 000 км при регулярном техобслуживании. В лучшем случае он может прожить в дороге до 20 лет.

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