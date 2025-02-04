ТОП-3 обновления Ford Explorer 2025 года

2025 Ford Explorer. Фото: caranddriver.com

Наибольшие претензии к предыдущей модели Ford Explorer касались нехватки места для хранения в салоне, дешевых материалов интерьера и ограниченной техники. Но каждое направление было усовершенствовано, чтобы вывести автомобиль 2025 года на другой уровень производительности и комфорта.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Места для пассажиров

Общее пространство внутри авто не увеличилось, но новый внутренний дизайн значительно улучшил хранение. Теперь в салоне больше подстаканников и лотков, а пассажиры не чувствуют тесноты. Второй ряд достаточен для двух взрослых, а третий предлагает больше места для ног, обеспечивая комфорт даже для людей среднего роста.

Высококлассный салон

Фото: Ford

Ford Explorer 2025 года получил роскошный салон. Даже базовая модель Active имеет подогрев и электрорегулировку передних сидений и трехзонный автоматический климат-контроль. Комплектация ST-Line получила кожаные сиденья с приятными тканевыми вставками. Мягкие на ощупь поверхности украшают двери и приборную панель, а руль обтянут кожей. Повысить комфорт можно с помощью доступных массажных сидений, подогрева сидений второго ряда и руля.

Техника и технологии

Предыдущая модель имела крошечный сенсорный экран в портретной ориентации, который показывал все в верхней части экрана, а на нижней половине было черное пустое пространство. Новый 13,2-дюймовый монитор получил привлекательную графику. А камеры заднего хода, передней парковки и обзора на 360 градусов имеют отличное разрешение. Беспроводной Apple CarPlay подключается легко. Для большинства функций, таких как подогрев сидений, нужно несколько раз коснуться сенсорного экрана.

Ранее эксперты назвали четыре модели Ford, которые страдают от проблем с трансмиссией. Также мы писали о самых надежных подержанных 7-местных кроссоверах по цене 450 тыс. грн в Украине.