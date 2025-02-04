ТОП-3 оновлення Ford Explorer 2025 року

2025 Ford Explorer. Фото: caranddriver.com

Найбільші претензії до попередньої моделі Ford Explorer стосувалися браку місця для зберігання в салоні, дешевих матеріалів інтер’єру та обмеженої техніки. Але кожен напрям було вдосконалено, щоб вивести автомобіль 2025 року на інший рівень продуктивності та комфорту.

Про це написав Motor Biscuit.

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Місця для пасажирів

Загальний простір всередині авто не збільшився, але новий внутрішній дизайн значно покращив зберігання. Тепер в салоні більше підсклянників та лотків, а пасажири не відчувають тісноти. Другий ряд достатній для двох дорослих, а третій пропонує більше місця для ніг, забезпечуючи комфорт навіть для людей середнього зросту.

Висококласний салон

Фото: Ford

Ford Explorer 2025 року отримав розкішний салон. Навіть базова модель Active має підігрів й електрорегулювання передніх сидінь та тризонний автоматичний клімат-контроль. Комплектація ST-Line отримала шкіряні сидіння з приємними тканинними вставками. М’які на дотик поверхні прикрашають двері та приладову панель, а кермо обтягнуте шкірою. Підвищити комфорт можна за допомогою доступних масажних сидінь, підігріву сидінь другого ряду та керма.

Техніка та технології

Попередня модель мала крихітний сенсорний екран у портретній орієнтації, який показував все у верхній частині екрана, а на нижній половині був чорний порожній простір. Новий 13,2-дюймовий монітор отримав привабливу графіку. А камери заднього ходу, переднього паркування та огляду на 360 градусів мають чудову роздільну здатність. Бездротовий Apple CarPlay підключається легко. Для більшості функцій, таких як підігрів сидінь, потрібно кілька разів торкнутися сенсорного екрана.

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