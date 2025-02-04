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Новая Toyota GR Corolla 2027 года — что известно

4 февраля 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Чего ожидать от новой Toyota GR Corolla 2027 года
2025 Toyota GR Corolla. Фото: Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Независимый дизайнер Theottle поделился рендерами Toyota GR Corolla нового поколения, взяв за основу свои предыдущие цифровые эскизы 4-дверного седана Corolla. Пока неизвестно, когда Toyota выпустит эту модель, возможно, это произойдет в 2026 году.

Об этом написал Cars Coops.

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Новый дизайн

GR Corolla придерживается философии стиля текущей модели, показывая более мощные бамперы, большие воздухозаборники, более широкие крылья, новый комплект легкосплавных дисков, дополнительные вентиляционные отверстия на капоте и функциональные боковые жабры.

В задней части дизайн совершенствует формулу благодаря более тонким светодиодным задним фонарям, дополнительным вентиляционным отверстиям, интегрированным в бампер, и более традиционной выхлопной системе с двойным выходом. Завершает внешний вид большое заднее крыло.

Рендер Toyota GR Corolla нового покоління.
Фото: Theottle

Силовая установка

GR Corolla может остаться с текущим 1,6-литровым 3-цилиндровым агрегатом с турбонаддувом или заменить на новый 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью от 296 л.с. до 395 л.с., который еще находится в разработке.

Когда ждать

Текущая Toyota Corolla 12-го поколения была представлена в 2018 году, а модель 13-го поколения, поговаривают, появится в 2026-м. Но, учитывая, что GR Corolla была выпущена только в 2022 году, непонятно, будет ли Toyota обновлять ее вместе со стандартной моделью или отложит.

Впрочем, шпионские фото за сентябрь 2024 года показывают слегка закамуфлированные прототипы GR Corolla, которые уже проходят тестирование в Европе.

Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор. Также эксперты назвали три Toyota, которые выдают более 100 л.с. на литр двигателя.

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