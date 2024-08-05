Представлена Toyota Corolla GR 2025 года – какие усовершенствования получила модель

Сюрпризы для водителей — какие усовершенствования получила Toyota Corolla GR 2025 года
В США представили Toyota GR Corolla 2025 модельного года, поступающую в продажу зимой. Это самое быстрое и дорогое поколение Corolla.
Об этом сообщил Driving.
Новая трансмиссия
Хэтчбек Toyota GR Corolla — компактный спортивный автомобиль с совершенно новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (DAT).
Эта коробка отличается от агрегатов GR Supra и GR 86. Трансмиссия в этих моделях переключает передачи в зависимости от поведения автомобиля. DAT же считывает сигналы торможения и акселератора и прогнозирует их намерение, оптимизируя выбор передач еще до того, как произойдут изменения в поведении машины.
Также GR Corolla доступна с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Авто имеет стандартный охладитель ATF и дополнительный радиатор, доступный для более высоких комплектаций. Можно выбрать режимы вождения Sport, Normal, ECO и Custom.
Другие усовершенствования
Как и в предыдущих модификациях, Corolla GR получила 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 300 л.с. Но сейчас он выдает 400 Нм крутящего момента вместо 370 Нм. Разгоняется до 100 км/ч за примерно 5 секунд.
Подвеска настроена с применением пружин, которые лучше угнетают подъем внутреннего колеса во время динамического вождения. Также на хэтчбеке установили измененный передний бампер для улучшения аэродинамики и охлаждения двигателя. Автомобиль получил 18-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport 4.
Авто в базовой комплектации Core имеет новый руль с подогревом и самоблокирующиеся дифференциалы Torsen. Топовый вариант Premium Plus оснащен карбоновой крышей и проекцией на лобовое стекло.
Цена Toyota GR Corolla 2025 — от 37 635 до 46 275 долларов.
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