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Сюрпризы для водителей — какие усовершенствования получила Toyota Corolla GR 2025 года

5 августа 2024 17:50
Валентин Бандура - Редактор
Представлена Toyota Corolla GR 2025 года – какие усовершенствования получила модель
2025 Toyota Corolla GR. Фото: edmunds.com
Валентин Бандура - Редактор

В США представили Toyota GR Corolla 2025 модельного года, поступающую в продажу зимой. Это самое быстрое и дорогое поколение Corolla.

Об этом сообщил Driving.

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Хэтчбек Toyota GR Corolla — компактный спортивный автомобиль с совершенно новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (DAT).

Эта коробка отличается от агрегатов GR Supra и GR 86. Трансмиссия в этих моделях переключает передачи в зависимости от поведения автомобиля. DAT же считывает сигналы торможения и акселератора и прогнозирует их намерение, оптимизируя выбор передач еще до того, как произойдут изменения в поведении машины.

Также GR Corolla доступна с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Авто имеет стандартный охладитель ATF и дополнительный радиатор, доступный для более высоких комплектаций. Можно выбрать режимы вождения Sport, Normal, ECO и Custom.

Другие усовершенствования

Как и в предыдущих модификациях, Corolla GR получила 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 300 л.с. Но сейчас он выдает 400 Нм крутящего момента вместо 370 Нм. Разгоняется до 100 км/ч за примерно 5 секунд.

Подвеска настроена с применением пружин, которые лучше угнетают подъем внутреннего колеса во время динамического вождения. Также на хэтчбеке установили измененный передний бампер для улучшения аэродинамики и охлаждения двигателя. Автомобиль получил 18-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport 4.

 

Сюрпризы для водителей - какие усовершенствования получила Toyota Corolla GR 2025 года - фото 1
Фото: caranddriver.com

Авто в базовой комплектации Core имеет новый руль с подогревом и самоблокирующиеся дифференциалы Torsen. Топовый вариант Premium Plus оснащен карбоновой крышей и проекцией на лобовое стекло.

Цена Toyota GR Corolla 2025 — от 37 635 до 46 275 долларов.

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