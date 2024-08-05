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Сюрпризи для водіїв — які вдосконалення отримала Toyota Corolla GR 2025 року

5 серпня 2024 17:50
Валентин Бандура - Редактор
Представлена Toyota Corolla GR 2025 року — які вдосконалення отримала модель
2025 Toyota Corolla GR. Фото: edmunds.com
Валентин Бандура - Редактор

В США представили Toyota GR Corolla 2025 модельного року, яка надійде у продаж зимою. Це найшвидше та найдорожче покоління Corolla.

Про це повідомив Driving.

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Нова трансмісія

Хетчбек Toyota GR Corolla — компактний спортивний автомобіль з абсолютно новою 8-ступеневою автоматичною коробкою передач (DAT).

Ця коробка відрізняється від агрегатів у GR Supra та GR 86. Трансмісія в цих моделях перемикає передачі залежно від поведінки автомобіля. А DAT зчитує сигнали гальмування та акселератора та прогнозує їхній намір, оптимізуючи вибір передач ще до того, як відбудуться зміни в поведінці машини.

Також GR Corolla доступна з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Авто має стандартний охолоджувач ATF та додатковий радіатор, доступний для вищих комплектацій. Можна вибрати режими водіння Sport, Normal, ECO та Custom.

Інші вдосконалення

Як і в попередніх модифікаціях Corolla GR отримала 1,6-літровий трициліндровий турбомотор потужністю 300 к.с. Але тепер він видає 400 Нм крутного моменту замість 370 Нм. Розганяється до 100 км/год за приблизно 5 секунд.

Підвіску налаштовано із застосуванням пружин, які краще пригнічують підйом внутрішнього колеса під час динамічного водіння. Також на хетчбек встановили змінений передній бампер для покращення аеродинаміки та охолодження двигуна. Авто отримало 18-дюймові диски з шинами Michelin Pilot Sport 4.

 

Сюрпризи для водіїв — які вдосконалення отримала Toyota Corolla GR 2025 року - фото 1
Фото: caranddriver.com

Авто в базовій комплектації Core має нове кермо з підігрівом та самоблокувальні диференціали Torsen. Топовий варіант Premium Plus оснащений карбоновим дахом та проєкцією на лобове скло.

Ціна Toyota GR Corolla 2025 — від 37 635 до 46 275 доларів.

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