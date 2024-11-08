Сверхмощные Toyota — три модели, производящие более 100 л.с. на литр двигателя

Toyota GR Corolla. Фото: toyota.ca

В золотую эру маслкаров V8 автопроизводители хвастались двигателями, производившими одну лошадиную силу на кубический дюйм объема. Сегодняшние агрегаты почти удваивают эту цифру до 100 л.с. на литр мотора (61 куб дюйм), в том числе три легендарных двигателя Toyota производят просто огромную мощность для своих размеров.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Первый двухместный суперкар бренда. Переднеприводное купе оснащено 4,8-литровым V10, выдающим невероятные 553 л.с. В 2010 году авто продавали в США по базовой цене 375 000 долларов.

В 2012 году дебютировала специальная, доработанная версия модели стоимостью от 445 000 долларов. В этом году производство машины было завершено, за все время выпустили лишь 500 экземпляров.

Toyota GR86

Фото: Toyota

Представленное в 2013 году спортивное купе имело 2-литровый двигатель H4 мощностью от 197 до 204 л.с. в зависимости от комплектации. Автомобиль весит около 1270 кг.

Если нужен переднемоторный заднеприводный спортивный автомобиль с надежностью Toyota, лучшего предложения на рынке подержанных машин не найти. Автомобиль разрабатывался вместе с Subaru, поэтому имеет близнеца — Subaru BRZ.

Toyota GR Corolla

Фото: motortrend.com

GR Corolla 2022 года — хэтчбек с турбодвигателем I3. Этот маленький мотор имеет всего 1,618 л, который выдает невероятные 300 л.с. Вся эта мощность передается через полный привод с максимальным распределением крутящего момента 30% на переднюю часть и 70% на заднюю.

В течение двух лет автомобиль имел только механическую трансмиссию, но сейчас Toyota предлагает автоматический вариант.

Ранее мы писали, как Toyota побила многолетний рекорд Kia и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Также эксперты назвали самые надежные годы выпуска культового кроссовера Toyota Highlander.