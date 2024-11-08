Надпотужні Toyota — три моделі, які виробляють понад 100 к.с. на літр двигуна

Toyota GR Corolla. Фото: toyota.ca

В золоту еру маслкарів V8 автовиробники хвалилися двигунами, які виробляли одну кінську силу на кубічний дюйм об’єму. Сьогодні потужні агрегати майже подвоюють цю цифру до 100 к.с. на літр мотора (61 куб дюйм), зокрема — три легендарні двигуни Toyota виробляють просто величезну потужність для своїх розмірів.

Про це написав Motor Biscuit.

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Перший двомісний суперкар бренду. Передньопривідне купе оснащене 4,8-літровим V10, який видає неймовірні 553 к.с. У 2010 році авто продавали в США за базовою ціною 375 000 доларів.

У 2012 році дебютувала спеціальна, допрацьована версія моделі вартістю від 445 000 доларів. Цього ж року виробництво машини було завершено, за весь час випустили лише 500 екземплярів.

Toyota GR86

Фото: Toyota

Представлене у 2013 році спортивне купе мало 2-літровий двигун H4 потужністю від 197 до 204 к.с. залежно від комплектації. Автомобіль важить близько 1270 кг.

Якщо потрібен передньомоторний задньопривідний спортивний автомобіль з надійністю Toyota, кращої пропозиції на ринку вживаних машин не знайти. Авто розроблялося спільно з Subaru, тому має близнюка — Subaru BRZ.

Toyota GR Corolla

Фото: motortrend.com

GR Corolla 2022 року — хетчбек з турбодвигуном I3. Цей маленький мотор має лише 1,618 л, який видає неймовірні 300 к.с. Вся ця потужність передається через систему повного приводу з максимальним розподілом крутного моменту 30% на передню частину та 70% на задню.

Протягом двох років автомобіль мав лише механічну трансмісію, але зараз Toyota пропонує також автоматичний варіант.

Раніше ми писали, як Toyota побила багаторічний рекорд Kia та потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Також експерти назвали найнадійніші роки випуску культового кросовера Toyota Highlander.