Toyota встановила рекорд економії бензину та потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Вейн Гердес з відзнакою Книги рекордів Гіннеса. Фото: Toyota

Американський водій Вейн Гердес потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли за кермом гібрида Toyota Prius п'ятого покоління подолав 5 168 км з середньою витратою пального 2,5 л/100 км. Подорож почалася від мерії Нью-Йорка, а закінчилася біля мерії Лос-Анджелеса.

Про це повідомив CarBuzz.

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Середня витрата пального 2,5 л на 100 км є абсолютним рекордом серед серійних автомобілів. Цікаво, що паспортна витрата Toyota Prius п'ятого покоління становить 4,1 л/100 км у змішаному циклі.

"Щоб встановити рекорд потрібно багато планувати. Ви не можете просто непомітно зробити це. Але ви також повинні вміти працювати на ходу, щоб вносити корективи в план", — сказав Гердес

Зазначимо, що Гердес побив власний рекорд восьмирічної давнини, який він поставив на автомобілі Kia Niro HEV.

28 травня 2024: Вейн Гердес — Toyota Prius 2024, 2,52 л/100 км.

Вейн Гердес — 11 грудня 2016: Вейн Гердес — Kia Niro HEV 2017, 3,01 л/100 км.

Вейн Гердес — 27 червня 2013: Кайл Морріс та Коннор Морріс — Honda Insight 2006, 3,16 л/ 100 км.

Водій опублікував повний звіт, у якому змальовані усі перипетії вояжу (тривав 5,5 днів). Він прискіпливо заносив дані про температуру повітря, силу вітру, висоту над рівнем моря, показники економії в реальному часі, маршрути, точки заправки (знадобилося п'ять зупинок) тощо.

Як заощаджувати паливо

Фото: Toyota

Гердес керував автомобілем сам (щоб зменшити вагу).

За його словами, повільніше прискорення від зупинок і рівномірне натискання на педаль газу, зберігаючи навантаження на двигун, можуть допомогти заощадити паливо, як і рух накатом до майбутніх зупинок.

Уникнення заторів та центрів міст із великою кількістю світлофорів може допомогти бути ще економнішим.

Цікаво, що тестування виявило: Toyota досягла б ще вищих показників, якби оснастила Prius 17-дюймовими колесами.

Раніше ми писали, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор. Також японський автогігант створив двигун внутрішнього згоряння, який поглинає вуглець.