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Toyota побила багаторічний рекорд Kia та потрапила до Книги рекордів Гіннеса

13 вересня 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Toyota встановила рекорд економії бензину та потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Вейн Гердес з відзнакою Книги рекордів Гіннеса. Фото: Toyota
Валентин Бандура - Редактор

Американський водій Вейн Гердес потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли за кермом гібрида Toyota Prius п'ятого покоління подолав 5 168 км з середньою витратою пального 2,5 л/100 км. Подорож почалася від мерії Нью-Йорка, а закінчилася біля мерії Лос-Анджелеса.

Про це повідомив CarBuzz.

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Як кувався рекорд

Середня витрата пального 2,5 л на 100 км є абсолютним рекордом серед серійних автомобілів. Цікаво, що паспортна витрата Toyota Prius п'ятого покоління становить 4,1 л/100 км у змішаному циклі.

"Щоб встановити рекорд потрібно багато планувати. Ви не можете просто непомітно зробити це. Але ви також повинні вміти працювати на ходу, щоб вносити корективи в план", — сказав Гердес

Зазначимо, що Гердес побив власний рекорд восьмирічної давнини, який він поставив на автомобілі Kia Niro HEV.

  • 28 травня 2024: Вейн Гердес — Toyota Prius 2024, 2,52 л/100 км.
  • 11 грудня 2016: Вейн Гердес — Kia Niro HEV 2017, 3,01 л/100 км.
  • 27 червня 2013: Кайл Морріс та Коннор Морріс — Honda Insight 2006, 3,16 л/ 100 км.

Водій опублікував повний звіт, у якому змальовані усі перипетії вояжу (тривав 5,5 днів). Він прискіпливо заносив дані про температуру повітря, силу вітру, висоту над рівнем моря, показники економії в реальному часі, маршрути, точки заправки (знадобилося п'ять зупинок) тощо.

Як заощаджувати паливо

Toyota побила багаторічний рекорд Kia та потрапила до Книги рекордів Гіннеса - фото 1
Фото: Toyota
  • Гердес керував автомобілем сам (щоб зменшити вагу).
  • За його словами, повільніше прискорення від зупинок і рівномірне натискання на педаль газу, зберігаючи навантаження на двигун, можуть допомогти заощадити паливо, як і рух накатом до майбутніх зупинок.
  • Уникнення заторів та центрів міст із великою кількістю світлофорів може допомогти бути ще економнішим.
  • Цікаво, що тестування виявило: Toyota досягла б ще вищих показників, якби оснастила Prius 17-дюймовими колесами.

Раніше ми писали, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор. Також японський автогігант створив двигун внутрішнього згоряння, який поглинає вуглець.

США бензин рекорд Японія авто паливо Книга рекордів Гіннеса автомобіль Toyota

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