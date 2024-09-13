Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Toyota побила многолетний рекорд Kia и попала в Книгу рекордов Гиннеса arrow

Toyota побила многолетний рекорд Kia и попала в Книгу рекордов Гиннеса

13 сентября 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Toyota установила рекорд экономии бензина и попала в Книгу рекордов Гиннеса
Уэйн Гердес с отличием Книги рекордов Гиннеса. Фото: Toyota
Валентин Бандура - Редактор

Американский водитель Уэйн Гердес попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда за рулем гибрида Toyota Prius пятого поколения преодолел 5 168 км со средним расходом горючего 2,5 л/100 км. Путешествие началось от мэрии Нью-Йорка, а закончилось у мэрии Лос-Анджелеса.

Об этом сообщил CarBuzz.

Читайте также:

Как ковался рекорд

Средний расход горючего 2,5 л на 100 км является абсолютным рекордом среди серийных автомобилей. Интересно, что паспортный расход Toyota Prius пятого поколения составляет 4,1 л/100 км в смешанном цикле.

"Чтобы установить рекорд, нужно много планировать. Вы не можете просто незаметно сделать это. Но вы также должны уметь работать на ходу, чтобы вносить коррективы в план", — сказал Гердес.

Отметим, что Гердес побил свой рекорд восьмилетней давности, который он поставил на автомобиле Kia Niro HEV.

  • 28 мая 2024 года: Уэйн Гердес — Toyota Prius 2024, 2,52 л/100 км.
  • 11 декабря 2016: Уэйн Гердес — Kia Niro HEV 2017, 3,01 л/100 км.
  • 27 июня 2013 г.: Кайл Моррис и Коннор Моррис — Honda Insight 2006, 3,16 л/100 км.

Водитель опубликовал полный отчет, в котором изображены все перипетии вояжа (продолжался 5,5 дней). Он тщательно заносил данные о температуре воздуха, силе ветра, высоте над уровнем моря, показателях экономии в реальном времени, маршрутах, точках заправки (потребовалось пять остановок) и т.д.

Как экономить топливо

Toyota побила многолетний рекорд Kia и попала в Книгу рекордов Гиннеса - фото 1
Фото: Toyota
  • Гердес управлял автомобилем сам (чтобы снизить вес).
  • По его словам, более медленное ускорение от остановок и равномерное нажатие на педаль газа, сохраняя нагрузку на двигатель, могут помочь сэкономить топливо, как и движение накатом к предстоящим остановкам.
  • Избегание пробок и центров городов с большим количеством светофоров может помочь быть еще более экономным.
  • Интересно, что тестирование выявило: Toyota достигла бы еще более высоких показателей, если бы оснастила Prius 17-дюймовыми колесами.

Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор. Также японский автогигант создал двигатель внутреннего сгорания, поглощающий углерод.

США бензин рекорд Япония авто топливо Книга рекордов Гиннеса автомобиль Toyota

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:44 В ключевых штатах США транслируют украинскую рекламу — новая тактика Харрис

16:34 Пассивный доход из бюджета — задержан начальник одесской конвойной полиции

16:32 Близкий к семье Фарион священник объяснил, что важно для расследования убийства

16:32 Передача иранских ракет России — Боррель анонсировал новые санкции

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

16:19 Дочь Фарион объяснила, как готовилось убийство ее матери

16:16 Пересечение границы без штампов в паспорте — ЕС вводит новые правила

16:01 Лунин продлил контракт с Реалом — известны условия сделки

15:56 НАБУ и САП завершили следствие по делу масштабной коррупции на Черновицкой таможне

15:51 Большая "перезагрузка правительства" в Украине — Politico проанализировало, к чему привели изменения

16:44 В ключевых штатах США транслируют украинскую рекламу — новая тактика Харрис

16:34 Пассивный доход из бюджета — задержан начальник одесской конвойной полиции

16:32 Близкий к семье Фарион священник объяснил, что важно для расследования убийства

16:32 Передача иранских ракет России — Боррель анонсировал новые санкции

16:19 Дочь Фарион объяснила, как готовилось убийство ее матери

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

16:16 Пересечение границы без штампов в паспорте — ЕС вводит новые правила

16:01 Лунин продлил контракт с Реалом — известны условия сделки

15:56 НАБУ и САП завершили следствие по делу масштабной коррупции на Черновицкой таможне

15:51 Большая "перезагрузка правительства" в Украине — Politico проанализировало, к чему привели изменения

15:46 На трассе Николаев-Одесса расширят дорогу и перестроят мост

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Text

10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

Text

08:30 Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

Text

08:00 Контрнаступление РФ на Курщине и критика Зеленским мирного плана Китая и Бразилии — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2024
Text

22:46 Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра