Toyota установила рекорд экономии бензина и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Уэйн Гердес с отличием Книги рекордов Гиннеса. Фото: Toyota

Американский водитель Уэйн Гердес попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда за рулем гибрида Toyota Prius пятого поколения преодолел 5 168 км со средним расходом горючего 2,5 л/100 км. Путешествие началось от мэрии Нью-Йорка, а закончилось у мэрии Лос-Анджелеса.

Об этом сообщил CarBuzz.

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Как ковался рекорд

Средний расход горючего 2,5 л на 100 км является абсолютным рекордом среди серийных автомобилей. Интересно, что паспортный расход Toyota Prius пятого поколения составляет 4,1 л/100 км в смешанном цикле.

"Чтобы установить рекорд, нужно много планировать. Вы не можете просто незаметно сделать это. Но вы также должны уметь работать на ходу, чтобы вносить коррективы в план", — сказал Гердес.

Отметим, что Гердес побил свой рекорд восьмилетней давности, который он поставил на автомобиле Kia Niro HEV.

28 мая 2024 года: Уэйн Гердес — Toyota Prius 2024, 2,52 л/100 км.

Уэйн Гердес — 11 декабря 2016: Уэйн Гердес — Kia Niro HEV 2017, 3,01 л/100 км.

Уэйн Гердес — 27 июня 2013 г.: Кайл Моррис и Коннор Моррис — Honda Insight 2006, 3,16 л/100 км.

Водитель опубликовал полный отчет, в котором изображены все перипетии вояжа (продолжался 5,5 дней). Он тщательно заносил данные о температуре воздуха, силе ветра, высоте над уровнем моря, показателях экономии в реальном времени, маршрутах, точках заправки (потребовалось пять остановок) и т.д.

Как экономить топливо

Фото: Toyota

Гердес управлял автомобилем сам (чтобы снизить вес).

По его словам, более медленное ускорение от остановок и равномерное нажатие на педаль газа, сохраняя нагрузку на двигатель, могут помочь сэкономить топливо, как и движение накатом к предстоящим остановкам.

Избегание пробок и центров городов с большим количеством светофоров может помочь быть еще более экономным.

Интересно, что тестирование выявило: Toyota достигла бы еще более высоких показателей, если бы оснастила Prius 17-дюймовыми колесами.

Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор. Также японский автогигант создал двигатель внутреннего сгорания, поглощающий углерод.