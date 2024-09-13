Toyota установила рекорд экономии бензина и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Toyota побила многолетний рекорд Kia и попала в Книгу рекордов Гиннеса
Американский водитель Уэйн Гердес попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда за рулем гибрида Toyota Prius пятого поколения преодолел 5 168 км со средним расходом горючего 2,5 л/100 км. Путешествие началось от мэрии Нью-Йорка, а закончилось у мэрии Лос-Анджелеса.
Об этом сообщил CarBuzz.
Как ковался рекорд
Средний расход горючего 2,5 л на 100 км является абсолютным рекордом среди серийных автомобилей. Интересно, что паспортный расход Toyota Prius пятого поколения составляет 4,1 л/100 км в смешанном цикле.
"Чтобы установить рекорд, нужно много планировать. Вы не можете просто незаметно сделать это. Но вы также должны уметь работать на ходу, чтобы вносить коррективы в план", — сказал Гердес.
Отметим, что Гердес побил свой рекорд восьмилетней давности, который он поставил на автомобиле Kia Niro HEV.
- 28 мая 2024 года: Уэйн Гердес — Toyota Prius 2024, 2,52 л/100 км.
- 11 декабря 2016: Уэйн Гердес — Kia Niro HEV 2017, 3,01 л/100 км.
- 27 июня 2013 г.: Кайл Моррис и Коннор Моррис — Honda Insight 2006, 3,16 л/100 км.
Водитель опубликовал полный отчет, в котором изображены все перипетии вояжа (продолжался 5,5 дней). Он тщательно заносил данные о температуре воздуха, силе ветра, высоте над уровнем моря, показателях экономии в реальном времени, маршрутах, точках заправки (потребовалось пять остановок) и т.д.
Как экономить топливо
- Гердес управлял автомобилем сам (чтобы снизить вес).
- По его словам, более медленное ускорение от остановок и равномерное нажатие на педаль газа, сохраняя нагрузку на двигатель, могут помочь сэкономить топливо, как и движение накатом к предстоящим остановкам.
- Избегание пробок и центров городов с большим количеством светофоров может помочь быть еще более экономным.
- Интересно, что тестирование выявило: Toyota достигла бы еще более высоких показателей, если бы оснастила Prius 17-дюймовыми колесами.
Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор. Также японский автогигант создал двигатель внутреннего сгорания, поглощающий углерод.
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