ТОП-10 гибридных авто с самым экономным расходом топлива в 2024 году

Toyota Prius 2024. Фото: caranddriver.com

Независимо от того, беспокоитесь ли вы об окружающей среде или просто о своем кошельке, новый экономичный автомобиль будет отличным выбором. В 2024 модельном году машины с лучшим показателем расхода топлива EPA — гибриды.

Рейтинг составили специалисты Motor1.

Читайте также:

Эксперты собрали десять наиболее топливно эффективных гибридных автомобилей 2024 модельного года (за исключением подключаемых к электросети) и оценили их по комбинированной оценке экономии горючего EPA.

Многие из этих транспортных средств могут проехать более 80 км на 4,5 л бензина при определенных условиях вождения, а это значит, что автолюбители получают отличную экономию топлива.

ТОП-10 гибридных авто с высокой топливной эффективностью в 2024 году

Toyota Prius 2024 — 91,73 км на 4,5 л бензина; Hyundai Elantra Hybrid Blue 2024 — 86,9 км на 4,5 л; Kia Niro 2024 — 85,3 км на 4,5 л; Toyota Camry Hybrid LE 2024 — 83,6 км на 4,5 л; Toyota Corolla Hybrid 2024 — 80,4 км на 4,5 л; Honda Accord Hybrid 2024 — 77,2 км на 4,5 л; Hyundai Sonata Hybrid 2024 — 75,6 км на 4,5 л; Lexus ES 300h 2024 — 70,8 км на 4,5 л; Kia Sportage Hybrid 2024 — 69,2 км на 4,5 л; Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 — 67,5 км на 4,5 л.

Рейтинг разделили между собой исключительно японские и южнокорейские изготовители. В десятке лучшие четыре модели Toyota и один Lexus, по две Kia и Hyundai.

Toyota Prius 2024

Фото: motor1.com

Именно этот автомобиль сделал гибридную технологию мейнстримом на мировом рынке. Даже через 20 лет после дебюта, модель все еще является королем экономии топлива. Базовая комплектация Prius является наиболее экономичным бензиновым авто. Модели с более дорогой отделкой несколько снижают рейтинг EPA.

Ранее Toyota представила городской кроссовер Urban Cruiser Taisor — последний продукт расширенного сотрудничества с компанией Suzuki. Также мы публиковали рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей в 2024 году.