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Найвища економія бензину — названі авто, які збережуть ваш гаманець

13 червня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
ТОП-10 гібридних авто з найекономнішою витратою палива у 2024 році
Toyota Prius 2024. Фото: caranddriver.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Незалежно від того, чи турбуєтеся ви про навколишнє середовище, чи просто про свій гаманець, новий економічний автомобіль буде чудовим вибором. У 2024 модельному році машини із найкращим показником витрати палива EPA — гібриди.

Рейтинг склали фахівці Motor1.

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Експерти зібрали десять найбільш паливноефективних гібридних автомобілів 2024 модельного року (за винятком машин, що підключаються до електромережі) та оцінили їх за комбінованою оцінкою економії пального EPA.

Багато з цих транспортних засобів можуть проїхати понад 80 км на 4,5 л бензину за певних умов водіння, а це означає, що автолюбителі отримують чудову економію палива.

ТОП-10 гібридних авто з найвищою паливною ефективністю у 2024 році

  1. Toyota Prius 2024 — 91,73 км на 4,5 л бензину;
  2. Hyundai Elantra Hybrid Blue 2024 — 86,9 км на 4,5 л;
  3. Kia Niro 2024 — 85,3 км на 4,5 л;
  4. Toyota Camry Hybrid LE 2024 — 83,6 км на 4,5 л;
  5. Toyota Corolla Hybrid 2024 — 80,4 км на 4,5 л;
  6. Honda Accord Hybrid 2024 — 77,2 км на 4,5 л;
  7. Hyundai Sonata Hybrid 2024 — 75,6 км на 4,5 л;
  8. Lexus ES 300h 2024 — 70,8 км на 4,5 л;
  9. Kia Sportage Hybrid 2024 — 69,2 км на 4,5 л;
  10. Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 — 67,5 км на 4,5 л.

Рейтинг розділили поміж собою виключно японські та південнокорейські виробники. В десятці найкращих чотири моделі Toyota та один Lexus, по дві Kia та Hyundai.

Toyota Prius 2024

 

Найвища економія бензину — названі гібридні авто, які збережуть ваш гаманець - фото 1
Фото: motor1.com

Саме цей автомобіль зробив гібридну технологію мейнстримом на світовому ринку. Навіть за 20 років після дебюту, модель все ще є королем економії палива. Базова комплектація Prius є найбільш економічним бензиновим авто. Моделі з дорожчим оздобленням дещо знижують рейтинг EPA.

Раніше Toyota представила міський кросовер Urban Cruiser Taisor — останній продукт розширеної співпраці з компанією Suzuki. Також ми публікували рейтинг найекономніших бензинових авто у 2024 році.

Японія
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автомобіль
паливо
Південна Корея

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