ТОП-10 гібридних авто з найекономнішою витратою палива у 2024 році

Найвища економія бензину — названі авто, які збережуть ваш гаманець
Незалежно від того, чи турбуєтеся ви про навколишнє середовище, чи просто про свій гаманець, новий економічний автомобіль буде чудовим вибором. У 2024 модельному році машини із найкращим показником витрати палива EPA — гібриди.
Рейтинг склали фахівці Motor1.
Експерти зібрали десять найбільш паливноефективних гібридних автомобілів 2024 модельного року (за винятком машин, що підключаються до електромережі) та оцінили їх за комбінованою оцінкою економії пального EPA.
Багато з цих транспортних засобів можуть проїхати понад 80 км на 4,5 л бензину за певних умов водіння, а це означає, що автолюбителі отримують чудову економію палива.
ТОП-10 гібридних авто з найвищою паливною ефективністю у 2024 році
- Toyota Prius 2024 — 91,73 км на 4,5 л бензину;
- Hyundai Elantra Hybrid Blue 2024 — 86,9 км на 4,5 л;
- Kia Niro 2024 — 85,3 км на 4,5 л;
- Toyota Camry Hybrid LE 2024 — 83,6 км на 4,5 л;
- Toyota Corolla Hybrid 2024 — 80,4 км на 4,5 л;
- Honda Accord Hybrid 2024 — 77,2 км на 4,5 л;
- Hyundai Sonata Hybrid 2024 — 75,6 км на 4,5 л;
- Lexus ES 300h 2024 — 70,8 км на 4,5 л;
- Kia Sportage Hybrid 2024 — 69,2 км на 4,5 л;
- Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 — 67,5 км на 4,5 л.
Рейтинг розділили поміж собою виключно японські та південнокорейські виробники. В десятці найкращих чотири моделі Toyota та один Lexus, по дві Kia та Hyundai.
Toyota Prius 2024
Саме цей автомобіль зробив гібридну технологію мейнстримом на світовому ринку. Навіть за 20 років після дебюту, модель все ще є королем економії палива. Базова комплектація Prius є найбільш економічним бензиновим авто. Моделі з дорожчим оздобленням дещо знижують рейтинг EPA.
Раніше Toyota представила міський кросовер Urban Cruiser Taisor — останній продукт розширеної співпраці з компанією Suzuki. Також ми публікували рейтинг найекономніших бензинових авто у 2024 році.
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