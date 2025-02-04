Чого очікувати від нової Toyota GR Corolla 2027 року

2025 Toyota GR Corolla. Фото: Toyota

Незалежний дизайнер Theottle поділився рендерами Toyota GR Corolla нового покоління, взявши за основу свої попередні цифрові ескізи 4-дверного седана Corolla. Поки невідомо, коли Toyota випустить цю модель, можливо, це станеться у 2026 році.

Про це написав Cars Coops.

Читайте також:

Новий дизайн

GR Corolla дотримується філософії стилю поточної моделі, показуючи потужніші бампери, більші повітрозабірники, ширші крила, новий комплект легкосплавних дисків, додаткові вентиляційні отвори на капоті та функціональні бічні зябра.

У задній частині дизайн удосконалює формулу завдяки тоншим світлодіодним заднім ліхтарям, додатковим вентиляційним отворам, інтегрованим у бампер, й традиційніший вихлопній системі з подвійним виходом. Завершує зовнішній вигляд велике заднє крило.

Фото: Theottle

Силова установка

GR Corolla може залишитися з поточним 1,6-літровим 3-циліндровим агрегатом з турбонаддувом або замінити на новий 2-літровий 4-циліндровий двигун потужністю від 296 к.с. до 395 к.с., який ще знаходиться в розробці.

Коли чекати

Поточна Toyota Corolla 12-го покоління була представлена у 2018 році, а модель 13-го покоління, подейкують, з’явиться у 2026-му. Але, враховуючи, що GR Corolla була випущена лише у 2022 році, незрозуміло, чи буде Toyota оновлювати її разом зі стандартною моделлю чи відкладе.

Втім, шпигунські фото за вересень 2024 року показують злегка закамуфльовані прототипи GR Corolla, які вже проходять тестування в Європі.

Раніше ми писали, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор. Також експерти назвали три Toyota, які видають понад 100 к.с. на літр двигуна.