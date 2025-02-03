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Найдешевші нові авто в Україні у 2025 році

3 лютого 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Які нові авто доступні в Україні за найнижчими цінами у 2025 році
Chery Tiggo 2 Pro. Фото: infocar.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

На початку 2025 року в Україні продаються два десятки моделей нових легкових автомобілів за ціною до 20 000 доларів. Існує певне різноманіття — від хетчбеків до кросоверів, але розраховувати за такі гроші на неймовірні комплектації не варто.

Про це написав Auto24.

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Більшість моделей у базовій комплектації постачаються з механічною коробкою передач. Якщо майбутній автовласник бажає автоматичної трансмісії, то має доплатити щонайменше від 1000 доларів.

  1. Chery Tiggo 2 Pro — від 14 700 доларів;
  2. Citroen C-Elysse — від 15 410 доларів;
  3. Citroen C3 — від 15 420 доларів;
  4. Fiat Panda — від 15 465 доларів;
  5. Hyundai i10 — від 15 956 доларів;
  6. Chery Tiggo 4 Pro — від 16 607 доларів;
  7. Renault Taliant — від 16 775 доларів;
  8. Suzuki Swift — від 17 630 доларів;
  9. Seat Ibiza — від 17 686 доларів;
  10. Skoda Fabia — від 17 867 доларів;
  11. Changan CS 35 Plus — від 17 901 долар;
  12. Haval M6 — від 18 677 доларів;
  13. MG ZS — від 18 963 доларів;
  14. Opel Crossland — від 19 391 долар.

Електромобілі

BYD Seagull є найдешевшим новим електромобілем в Україні.
BYD Seagull. Фото: topgear.com.ph

Знайти нову електричну модель від офіційного дилера в межах бюджету до 20 000 доларів майже неможливо. Проте в Україні активно працює безліч приватних компаній, які імпортують нові авто переважно з Китаю. Це відкриває додаткові можливості для тих, хто хоче придбати електромобіль за доступною ціною.

  1. BYD Seagull — від 13 100 до 15 800 доларів;
  2. BYD Dolphin — від 17 600 до 21 400 доларів;
  3. BYD Yuan UP — від 17 600 до 21 500 доларів;
  4. Honda M-NV — від 17 500 до 20 500 доларів;
  5. Volkswagen ID.3 — від 20 000 до 22 400 доларів.

Раніше ми писали, на які марки авто найменше скаржаться водії. А найпопулярнішим автомобілем в Європі став невеличкий хетчбек класу B.

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