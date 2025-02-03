Які нові авто доступні в Україні за найнижчими цінами у 2025 році

Найдешевші нові авто в Україні у 2025 році
На початку 2025 року в Україні продаються два десятки моделей нових легкових автомобілів за ціною до 20 000 доларів. Існує певне різноманіття — від хетчбеків до кросоверів, але розраховувати за такі гроші на неймовірні комплектації не варто.
Про це написав Auto24.
Автомобілі з ДВЗ
Більшість моделей у базовій комплектації постачаються з механічною коробкою передач. Якщо майбутній автовласник бажає автоматичної трансмісії, то має доплатити щонайменше від 1000 доларів.
- Chery Tiggo 2 Pro — від 14 700 доларів;
- Citroen C-Elysse — від 15 410 доларів;
- Citroen C3 — від 15 420 доларів;
- Fiat Panda — від 15 465 доларів;
- Hyundai i10 — від 15 956 доларів;
- Chery Tiggo 4 Pro — від 16 607 доларів;
- Renault Taliant — від 16 775 доларів;
- Suzuki Swift — від 17 630 доларів;
- Seat Ibiza — від 17 686 доларів;
- Skoda Fabia — від 17 867 доларів;
- Changan CS 35 Plus — від 17 901 долар;
- Haval M6 — від 18 677 доларів;
- MG ZS — від 18 963 доларів;
- Opel Crossland — від 19 391 долар.
Електромобілі
Знайти нову електричну модель від офіційного дилера в межах бюджету до 20 000 доларів майже неможливо. Проте в Україні активно працює безліч приватних компаній, які імпортують нові авто переважно з Китаю. Це відкриває додаткові можливості для тих, хто хоче придбати електромобіль за доступною ціною.
- BYD Seagull — від 13 100 до 15 800 доларів;
- BYD Dolphin — від 17 600 до 21 400 доларів;
- BYD Yuan UP — від 17 600 до 21 500 доларів;
- Honda M-NV — від 17 500 до 20 500 доларів;
- Volkswagen ID.3 — від 20 000 до 22 400 доларів.
Раніше ми писали, на які марки авто найменше скаржаться водії. А найпопулярнішим автомобілем в Європі став невеличкий хетчбек класу B.
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