Які нові авто доступні в Україні за найнижчими цінами у 2025 році

Chery Tiggo 2 Pro. Фото: infocar.ua

На початку 2025 року в Україні продаються два десятки моделей нових легкових автомобілів за ціною до 20 000 доларів. Існує певне різноманіття — від хетчбеків до кросоверів, але розраховувати за такі гроші на неймовірні комплектації не варто.

Про це написав Auto24.

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Більшість моделей у базовій комплектації постачаються з механічною коробкою передач. Якщо майбутній автовласник бажає автоматичної трансмісії, то має доплатити щонайменше від 1000 доларів.

Chery Tiggo 2 Pro — від 14 700 доларів; Citroen C-Elysse — від 15 410 доларів; Citroen C3 — від 15 420 доларів; Fiat Panda — від 15 465 доларів; Hyundai i10 — від 15 956 доларів; Chery Tiggo 4 Pro — від 16 607 доларів; Renault Taliant — від 16 775 доларів; Suzuki Swift — від 17 630 доларів; Seat Ibiza — від 17 686 доларів; Skoda Fabia — від 17 867 доларів; Changan CS 35 Plus — від 17 901 долар; Haval M6 — від 18 677 доларів; MG ZS — від 18 963 доларів; Opel Crossland — від 19 391 долар.

Електромобілі

BYD Seagull. Фото: topgear.com.ph

Знайти нову електричну модель від офіційного дилера в межах бюджету до 20 000 доларів майже неможливо. Проте в Україні активно працює безліч приватних компаній, які імпортують нові авто переважно з Китаю. Це відкриває додаткові можливості для тих, хто хоче придбати електромобіль за доступною ціною.

BYD Seagull — від 13 100 до 15 800 доларів; BYD Dolphin — від 17 600 до 21 400 доларів; BYD Yuan UP — від 17 600 до 21 500 доларів; Honda M-NV — від 17 500 до 20 500 доларів; Volkswagen ID.3 — від 20 000 до 22 400 доларів.

Раніше ми писали, на які марки авто найменше скаржаться водії. А найпопулярнішим автомобілем в Європі став невеличкий хетчбек класу B.