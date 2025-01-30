Автомобілі, на які не скаржаться водії — це не Toyota

Це не Toyota — на які марки авто найменше скаржаться водії
Експерти зі страхування автомобілів опублікували перелік виробників, які найчастіше залишаються поза журналом скарг американської Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху (NHTSA). Група перевірила сотні тисяч документів, починаючи з 2015 року та виявила п’ять марок авто, до яких водії мають найменше претензій.
Про це повідомив Motor Biscuit.
5. Audi
- Середня кількість скарг на автомобіль: 70,35
Водії Audi явно насолоджуються поєднанням розкоші та продуктивності бренду. Audi Q5 є лідером продажів марки в США.
4. Lexus
- Середня кількість скарг на автомобіль: 68,24
Lexus заслужив похвалу за надійність та комфорт. Його бестселер RX забезпечує розкішну їзду, вдосконалені функції безпеки та високу вартість перепродажу.
3. Polestar
- Середня кількість скарг на автомобіль: 53,67
Polestar — це бренд Volvo, орієнтований на електромобілі. Поки що він вражає елегантним дизайном, але ціна залишається перешкодою для більшості водіїв.
2. Genesis
- Середня кількість скарг на автомобіль: 47,20
Genesis — розкішне відділення Hyundai, пропонує першокласні функції за конкурентними цінами. Спортивний седан G70 конкурує з європейськими моделями, пропонуючи гостру керованість і витончений салон.
1. Volvo
- Середня кількість скарг на автомобіль: 47,20
Volvo є синонімом безпеки та скандинавського стилю. XC60 — улюбленець покупців, він поєднує в собі комфорт, передові технології допомоги водієві та надійну продуктивність.
А де ж Toyota?
На відміну від власного бренду Lexus, японська Toyota посіла 18-те місце з середнім показником 291,89 скарги на автомобіль. Інший японський виробник Honda виявився ще гіршим — 26 місце з середнім показником 519,60 скарг на автомобіль. Схоже, американські водії найменше скаржаться на марки класу люкс.
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