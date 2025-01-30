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Це не Toyota — на які марки авто найменше скаржаться водії

30 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Автомобілі, на які не скаржаться водії — це не Toyota
2025 Volvo XC60. Фото: Volvo
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Експерти зі страхування автомобілів опублікували перелік виробників, які найчастіше залишаються поза журналом скарг американської Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху (NHTSA). Група перевірила сотні тисяч документів, починаючи з 2015 року та виявила п’ять марок авто, до яких водії мають найменше претензій.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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5. Audi

Логотип Audi
Фото: wikipedia.org
  • Середня кількість скарг на автомобіль: 70,35

Водії Audi явно насолоджуються поєднанням розкоші та продуктивності бренду. Audi Q5 є лідером продажів марки в США.

4. Lexus

Логотип Lexus
Фото: wikipedia.org
  • Середня кількість скарг на автомобіль: 68,24

Lexus заслужив похвалу за надійність та комфорт. Його бестселер RX забезпечує розкішну їзду, вдосконалені функції безпеки та високу вартість перепродажу.

3. Polestar

Логотип Polestar
Фото: dribbble.com
  • Середня кількість скарг на автомобіль: 53,67

Polestar — це бренд Volvo, орієнтований на електромобілі. Поки що він вражає елегантним дизайном, але ціна залишається перешкодою для більшості водіїв.

2. Genesis

Логотип Genesis
Фото: brandlogos.net
  • Середня кількість скарг на автомобіль: 47,20

Genesis — розкішне відділення Hyundai, пропонує першокласні функції за конкурентними цінами. Спортивний седан G70 конкурує з європейськими моделями, пропонуючи гостру керованість і витончений салон.

1. Volvo

Логотип Volvo
Фото: freelogodesign.org
  • Середня кількість скарг на автомобіль: 47,20

Volvo є синонімом безпеки та скандинавського стилю. XC60 — улюбленець покупців, він поєднує в собі комфорт, передові технології допомоги водієві та надійну продуктивність. 

А де ж Toyota?

На відміну від власного бренду Lexus, японська Toyota посіла 18-те місце з середнім показником 291,89 скарги на автомобіль. Інший японський виробник Honda виявився ще гіршим — 26 місце з середнім показником 519,60 скарг на автомобіль. Схоже, американські водії найменше скаржаться на марки класу люкс.

Раніше Tesla втратила статус найдорожчого автобренду світу. Також ми писали, навіщо Mazda змінила логотип вперше з 1997 року.

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