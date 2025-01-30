Автомобілі, на які не скаржаться водії — це не Toyota

2025 Volvo XC60. Фото: Volvo

Експерти зі страхування автомобілів опублікували перелік виробників, які найчастіше залишаються поза журналом скарг американської Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху (NHTSA). Група перевірила сотні тисяч документів, починаючи з 2015 року та виявила п’ять марок авто, до яких водії мають найменше претензій.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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5. Audi

Фото: wikipedia.org

Середня кількість скарг на автомобіль: 70,35

Водії Audi явно насолоджуються поєднанням розкоші та продуктивності бренду. Audi Q5 є лідером продажів марки в США.

4. Lexus

Фото: wikipedia.org

Середня кількість скарг на автомобіль: 68,24

Lexus заслужив похвалу за надійність та комфорт. Його бестселер RX забезпечує розкішну їзду, вдосконалені функції безпеки та високу вартість перепродажу.

3. Polestar

Фото: dribbble.com

Середня кількість скарг на автомобіль: 53,67

Polestar — це бренд Volvo, орієнтований на електромобілі. Поки що він вражає елегантним дизайном, але ціна залишається перешкодою для більшості водіїв.

2. Genesis

Фото: brandlogos.net

Середня кількість скарг на автомобіль: 47,20

Genesis — розкішне відділення Hyundai, пропонує першокласні функції за конкурентними цінами. Спортивний седан G70 конкурує з європейськими моделями, пропонуючи гостру керованість і витончений салон.

1. Volvo

Фото: freelogodesign.org

Середня кількість скарг на автомобіль: 47,20

Volvo є синонімом безпеки та скандинавського стилю. XC60 — улюбленець покупців, він поєднує в собі комфорт, передові технології допомоги водієві та надійну продуктивність.

А де ж Toyota?

На відміну від власного бренду Lexus, японська Toyota посіла 18-те місце з середнім показником 291,89 скарги на автомобіль. Інший японський виробник Honda виявився ще гіршим — 26 місце з середнім показником 519,60 скарг на автомобіль. Схоже, американські водії найменше скаржаться на марки класу люкс.

Раніше Tesla втратила статус найдорожчого автобренду світу. Також ми писали, навіщо Mazda змінила логотип вперше з 1997 року.