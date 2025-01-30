Що стоїть за оновленням логотипа Mazda

Новий логотип Mazda. Фото: carbuzz.com

Японська автомобільна компанія Mazda оновлює логотип, вибравши плоскіший дизайн, оптимізований для цифрових дисплеїв. Це найзначніший редизайн з моменту дебюту "M" у вигляді чайки у 1997 році, відмінної риси ідентичності компанії протягом майже трьох десятиліть.

Про це повідомив Cars Coops.

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Оптимізований для цифри

Спрощений дизайн вперше з’явився в Інтернеті в липні 2024 року, коли Mazda зареєструвала його торгову марку в Японському патентному відомстві. Попри втрату металевої текстури, гострих країв та багатошарової глибини свого попередника, логотип безпомилково залишається Mazda. Автовиробник стверджує, що плоскіша емблема виглядає чіткіше на екранах смартфонів та ноутбуків.

При ближчому розгляді помітно, що зовнішню форму зроблено округлішою, а колись вигнуті крила чайки тепер мають чіткі прямі лінії. Чорно-біла кольорова схема створює чисту, висококонтрастну естетику, хоча в ній відсутні габаритні відблиски та тіні, які надавали старому дизайну тривимірний стиль.

Порівняння логотипів Mazda. Фото: carscoops

Галузева тенденція

Оновлення Mazda не відбувається у вакуумі — це частина ширшої галузевої тенденції до плоских, спрощених логотипів серед великих корпорацій.

За останні роки кілька автовиробників прийняли спрощені версії своїх емблем, зокрема VW, Audi, Mini, BMW, Volvo, Lotus, Citroen, Renault, Nissan, Ford, Buick, Lancia, Lamborghini, Aston Martin та Geely. Ми вже мовчимо про Jaguar.

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