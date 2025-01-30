Что стоит за обновлением логотипа Mazda

Новый логотип Mazda. Фото: carbuzz.com

Японская автомобильная компания Mazda обновляет логотип, выбрав более плоский дизайн, оптимизированный для цифровых дисплеев. Это самый значительный редизайн с момента дебюта "M" в виде чайки в 1997 году, отличительной черты идентичности компании в течение почти трех десятилетий.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Оптимизированный для цифры

Упрощенный дизайн впервые появился в Интернете в июле 2024 года, когда Mazda зарегистрировала его торговую марку в Японском патентном ведомстве. Несмотря на потерю металлической текстуры, острых краев и многослойной глубины своего предшественника, логотип безошибочно остается Mazda. Автопроизводитель утверждает, что плоская эмблема выглядит четче на экранах смартфонов и ноутбуков.

При ближайшем рассмотрении заметно, что внешняя форма сделана более округлой, а некогда изогнутые крылья чайки теперь имеют четкие прямые линии. Черно-белая цветовая схема создает чистую, высококонтрастную эстетику, хотя в ней отсутствуют габаритные блики и тени, которые придавали старому дизайну трехмерный стиль.

Сравнение логотипов Mazda. Фото: carscoops

Отраслевая тенденция

Обновление Mazda не происходит в вакууме — это часть более широкой отраслевой тенденции к плоским, упрощенным логотипам среди крупных корпораций.

За последние годы несколько автопроизводителей приняли упрощенные версии своих эмблем, в частности VW, Audi, Mini, BMW, Volvo, Lotus, Citroen, Renault, Nissan, Ford, Buick, Lancia, Lamborghini, Aston Martin и Geely. Мы уже молчим о Jaguar.

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