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Названы самые надежные модели подержанных Mazda в Украине в 2024 году

22 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 самых надежных моделей Mazda с пробегом в Украине в 2024 году
Различные модели автомобилей Mazda. Фото: mazdaofsouthcharlotte.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Японская компания Mazda имеет репутацию надежного автомобильного бренда. На вторичном рынке особенно выделяются три модели, которые получили лучшие отзывы от владельцев благодаря прочности и низким эксплуатационным затратам.

Об этом написала Avtosota.

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Mazda CX-5

 

Названы самые надежные модели б/у Mazda в Украине в 2024 году - фото 1
Фото: wikipedia.org

Компактный кроссовер начали производить в 2012 году. Автомобиль получил экологичную моторную линейку. Предлагается с 2-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском (165 л.с.). Также в линейке имеется 2,2-литровый турбодизель с системой впрыска Common Rail (175 л.с.). Моторы работают в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП.

Мазда 3

 

Названы самые надежные модели б/у Mazda в Украине в 2024 году - фото 2
Фото: infocar.ua

Хэтчбеки и седаны производятся с 2003 года. Автомобиль получил 2-литровый бензиновый Skyactiv-G (155 л.с.), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,9 с и максимальную скорость 195 км/ч. Также есть более мощный 2,5-литровый бензиновый Skyactiv-G (186 л.с.), достигающий 100 км/ч за 7,2 с, с максимальной скоростью 210 км/ч. Моторы работают в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП.

Мазда 6

 

Названы самые надежные модели б/у Mazda в Украине в 2024 году - фото 3
Фото: wikipedia.org

Среднеразмерные седаны класса D выпускаются с 2002 года. На автомобили устанавливали бензиновые моторы: 2-литровый Skyactiv-G (155 л.с., разгон до 100 км/ч за 10,5 с, максимальная скорость 205 км/ч); 2,5-литровый Skyactiv-G (184 л.с., разгон до 100 км/ч за 7,8 с, максимальная скорость 225 км/ч). Также есть версии с 2,2-литровым дизелем Skyactiv-D (173 л.с., разгон до 100 км/ч до 8,4 с, максимальная скорость 220 км/ч). Моторы работают в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП.

Ранее Mazda попала в тройку брендов, выпускающих самые надежные в мире автомобили. Также эксперты назвали самые безопасные модели Mazda в 2024 году.

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