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Названі найнадійніші моделі вживаних Mazda в Україні у 2024 році

22 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 найнадійніших моделей Mazda з пробігом в Україні у 2024 році
Різні моделі автомобілів Mazda. Фото: mazdaofsouthcharlotte.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Японська компанія Mazda має репутацію надійного автомобільного бренду. На вторинному ринку особливо виділяються три моделі, які отримали найліпші відгуки від власників завдяки міцності та низьким експлуатаційним витратам.

Про це написала Avtosota.

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Mazda CX-5

 

Названі найнадійніші моделі вживаних Mazda в Україні у 2024 році - фото 1
Фото: wikipedia.org

Компактний кросовер почали виробляти у 2012 році. Автомобіль отримав екологічну моторну лінійку. Пропонується з 2-літровим бензиновим двигуном з безпосереднім уприскуванням (165 к.с.). Також в лінійці є 2,2-літровий турбодизель із системою упорскування Common Rail (175 к.с.). Мотори працюють ц парі з 6-ступеневою МКПП або 6-ступеневою АКПП.

Mazda 3

 

Названі найнадійніші моделі вживаних Mazda в Україні у 2024 році - фото 2
Фото: infocar.ua

Хетчбеки та седани виробляються з 2003 року. Авто отримало 2-літровий бензиновий Skyactiv-G (155 к.с.), який забезпечує розгін до 100 км/год за 8,9 с та максимальну швидкість 195 км/год. Також є потужніший 2, 5-літровий бензиновий Skyactiv-G (186 к.с.), який досягає 100 км/год за 7,2 с, та має максимальну швидкість 210 км/год. Мотори працюють у парі із 6-ступеневою МКПП або 6-ступеневою АКПП.

Mazda 6

 

Названі найнадійніші моделі вживаних Mazda в Україні у 2024 році - фото 3
Фото: wikipedia.org

Середньорозмірні седани класу D випускаються з 2002 року. На авто встановлювали бензинові мотори: 2-літровий Skyactiv-G (155 к.с., розгін до 100 км/год за 10,5 с, максимальна швидкість 205 км/год); 2,5-літровий Skyactiv-G (184 к.с., розгін до 100 км/год за 7,8 с, максимальна швидкість 225 км/год). Також є версії з 2,2-літровим дизелем Skyactiv-D (173 к.с., розгін до 100 км/год за 8,4 с, максимальна швидкість 220 км/год). Мотори працюють у парі із 6-ступеневою МКПП або 6-ступеневою АКПП.

Раніше Mazda потрапила в трійку брендів, які випускають найнадійніші у світі автомобілі. Також експерти назвали найбезпечніші моделі Mazda 2024 року.

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