Автомобили, на которые не жалуются водители — это не Toyota

2025 Volvo XC60. Фото: Volvo

Эксперты по страхованию автомобилей опубликовали перечень производителей, которые чаще всего остаются вне журнала жалоб американской Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA). Группа проверила сотни тысяч документов, начиная с 2015 года и выявила пять марок авто, к которым водители имеют меньше всего претензий.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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5. Audi

Фото: wikipedia.org

Среднее количество жалоб на автомобиль: 70,35

Водители Audi явно наслаждаются сочетанием роскоши и производительности бренда. Audi Q5 является лидером продаж марки в США.

4. Lexus

Фото: wikipedia.org

Среднее количество жалоб на автомобиль: 68,24

Lexus заслужил похвалу за надежность и комфорт. Его бестселлер RX обеспечивает роскошную езду, усовершенствованные функции безопасности и высокую стоимость перепродажи.

3. Polestar

Фото: dribbble.com

Среднее количество жалоб на автомобиль: 53,67

Polestar — это бренд Volvo, ориентированный на электромобили. Пока что он впечатляет элегантным дизайном, но цена остается препятствием для большинства водителей.

2. Genesis

Фото: brandlogos.net

Среднее количество жалоб на автомобиль: 47,20

Genesis — роскошное отделение Hyundai, предлагает первоклассные функции по конкурентным ценам. Спортивный седан G70 конкурирует с европейскими моделями, предлагая острую управляемость и изящный салон.

1. Volvo

Фото: freelogodesign.org

Среднее количество жалоб на автомобиль: 47,20

Volvo является синонимом безопасности и скандинавского стиля. XC60 — любимец покупателей сочетает в себе комфорт, передовые технологии помощи водителю и надежную производительность.

А где же Toyota?

В отличие от собственного бренда Lexus, японская Toyota заняла 18-е место со средним показателем 291,89 жалобы на автомобиль. Другой японский производитель Honda оказался еще хуже — 26 место со средним показателем 519,60 жалобы на автомобиль. Похоже, американские водители меньше всего жалуются на марки класса люкс.

Ранее Tesla потеряла статус самого дорогого автобренда мира. Также мы писали, зачем Mazda изменила логотип впервые с 1997 года.