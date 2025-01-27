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Tesla уже не самый дорогой автобренд мира — рейтинг

27 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Toyota снова обогнала Tesla — рейтинг самых дорогих автобрендов
Tesla против Toyota. Фото: motortrend.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В прошлом году самым дорогим автомобильным брендом признали Tesla. Впрочем, в 2025 году американский производитель электрокаров значительно упал в мировом рейтинге стоимости брендов, и на это есть веские причины.

Об этом сообщил Hot Cars.

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Непобедимая Toyota

На днях Brand Finance, составил рейтинг производителей автомобилей по стоимости их бренда, который дает интересные и местами удивительные сведения.

Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota, стоимость которой выросла на 23% до 64 700 000 000 долларов. Среди мировых брендов во всех отраслях промышленности Toyota поднялась на 18 место. Все это подкрепляется рейтингом прочности бренда AAA+ и высоким показателем индекса силы бренда (BSI) 92,3, а доверие потребителей вместе с инновационностью являются ключевыми причинами такой оценки.

Tesla опустилась на четвертое место среди автомобильных брендов и на 36-е в общем зачете, уступив Mercerdes-Benz и Hyundai, которые занимают второе и третье место после Toyota. Еще один японский автопроизводитель Honda занимает восьмое место в рейтинге (70 в общем зачете). Ford является вторым самым дорогим автомобильным брендом из США и занимает 9 место.

Примечательно, что китайский BYD занимает 12 место среди всех автомобильных брендов, уступая Ferrari, опережая Chevrolet, Kia и Volvo. BYD является не только ведущим автопроизводителем Китая, но и удерживает позицию самого продаваемого бренда электромобилей в мире.

Самые дорогие автомобильные бренды 2025

  1. Toyota — глобальная позиция бренда: 18
  2. Mercedes-Benz — 23
  3. Hyundai Group — 29
  4. Tesla — 36
  5. BMW — 37
  6. Porsche — 40
  7. Volkswagen — 61
  8. Honda — 70
  9. Ford — 86
  10. Audi — 127
  11. Ferrari — 158
  12. BYD — 167
  13. Chevrolet — 176
  14. Kia — 200
  15. Volvo — 203

Источник: Brand Finance

Причины резкого падения Tesla

Стоимость бренда Tesla упала на 26% с 58 300 000 000 000 млрд в 2024 году до 43 000 000 000 000 в 2025 году. Главная причина снижения стоимости заключается в старении модельного ряда автомобилей Tesla. В то же время конкуренты, в частности Mercedes-Benz и BYD постоянно внедряют новый дизайн и усовершенствованные функции, которые захватывают интерес потребителей.

Также Brand Finance утверждает, что противоречивая деятельность и мнения генерального директора Tesla Илона Маска также играют свою роль. В отчете говорится, что полярная личность Маска сильно влияет на принятие покупателями решения о приобретении Tesla.

Ранее эксперты объяснили, сколько пробега теряют популярные электромобили на морозе. Также мы писали, почему Toyota 4Runner имеет низкую топливную эффективность.

Илон Маск рейтинг Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль известные бренды Toyota

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