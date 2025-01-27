Toyota снова обогнала Tesla — рейтинг самых дорогих автобрендов

Tesla против Toyota. Фото: motortrend.com

В прошлом году самым дорогим автомобильным брендом признали Tesla. Впрочем, в 2025 году американский производитель электрокаров значительно упал в мировом рейтинге стоимости брендов, и на это есть веские причины.

Об этом сообщил Hot Cars.

Читайте также:

Непобедимая Toyota

На днях Brand Finance, составил рейтинг производителей автомобилей по стоимости их бренда, который дает интересные и местами удивительные сведения.

Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota, стоимость которой выросла на 23% до 64 700 000 000 долларов. Среди мировых брендов во всех отраслях промышленности Toyota поднялась на 18 место. Все это подкрепляется рейтингом прочности бренда AAA+ и высоким показателем индекса силы бренда (BSI) 92,3, а доверие потребителей вместе с инновационностью являются ключевыми причинами такой оценки.

Tesla опустилась на четвертое место среди автомобильных брендов и на 36-е в общем зачете, уступив Mercerdes-Benz и Hyundai, которые занимают второе и третье место после Toyota. Еще один японский автопроизводитель Honda занимает восьмое место в рейтинге (70 в общем зачете). Ford является вторым самым дорогим автомобильным брендом из США и занимает 9 место.

Примечательно, что китайский BYD занимает 12 место среди всех автомобильных брендов, уступая Ferrari, опережая Chevrolet, Kia и Volvo. BYD является не только ведущим автопроизводителем Китая, но и удерживает позицию самого продаваемого бренда электромобилей в мире.

Самые дорогие автомобильные бренды 2025

Toyota — глобальная позиция бренда: 18 Mercedes-Benz — 23 Hyundai Group — 29 Tesla — 36 BMW — 37 Porsche — 40 Volkswagen — 61 Honda — 70 Ford — 86 Audi — 127 Ferrari — 158 BYD — 167 Chevrolet — 176 Kia — 200 Volvo — 203

Источник: Brand Finance

Причины резкого падения Tesla

Стоимость бренда Tesla упала на 26% с 58 300 000 000 000 млрд в 2024 году до 43 000 000 000 000 в 2025 году. Главная причина снижения стоимости заключается в старении модельного ряда автомобилей Tesla. В то же время конкуренты, в частности Mercedes-Benz и BYD постоянно внедряют новый дизайн и усовершенствованные функции, которые захватывают интерес потребителей.

Также Brand Finance утверждает, что противоречивая деятельность и мнения генерального директора Tesla Илона Маска также играют свою роль. В отчете говорится, что полярная личность Маска сильно влияет на принятие покупателями решения о приобретении Tesla.

Ранее эксперты объяснили, сколько пробега теряют популярные электромобили на морозе. Также мы писали, почему Toyota 4Runner имеет низкую топливную эффективность.