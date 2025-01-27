Toyota снова обогнала Tesla — рейтинг самых дорогих автобрендов

Tesla уже не самый дорогой автобренд мира — рейтинг
В прошлом году самым дорогим автомобильным брендом признали Tesla. Впрочем, в 2025 году американский производитель электрокаров значительно упал в мировом рейтинге стоимости брендов, и на это есть веские причины.
Об этом сообщил Hot Cars.
Непобедимая Toyota
На днях Brand Finance, составил рейтинг производителей автомобилей по стоимости их бренда, который дает интересные и местами удивительные сведения.
Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota, стоимость которой выросла на 23% до 64 700 000 000 долларов. Среди мировых брендов во всех отраслях промышленности Toyota поднялась на 18 место. Все это подкрепляется рейтингом прочности бренда AAA+ и высоким показателем индекса силы бренда (BSI) 92,3, а доверие потребителей вместе с инновационностью являются ключевыми причинами такой оценки.
Tesla опустилась на четвертое место среди автомобильных брендов и на 36-е в общем зачете, уступив Mercerdes-Benz и Hyundai, которые занимают второе и третье место после Toyota. Еще один японский автопроизводитель Honda занимает восьмое место в рейтинге (70 в общем зачете). Ford является вторым самым дорогим автомобильным брендом из США и занимает 9 место.
Примечательно, что китайский BYD занимает 12 место среди всех автомобильных брендов, уступая Ferrari, опережая Chevrolet, Kia и Volvo. BYD является не только ведущим автопроизводителем Китая, но и удерживает позицию самого продаваемого бренда электромобилей в мире.
Самые дорогие автомобильные бренды 2025
- Toyota — глобальная позиция бренда: 18
- Mercedes-Benz — 23
- Hyundai Group — 29
- Tesla — 36
- BMW — 37
- Porsche — 40
- Volkswagen — 61
- Honda — 70
- Ford — 86
- Audi — 127
- Ferrari — 158
- BYD — 167
- Chevrolet — 176
- Kia — 200
- Volvo — 203
Источник: Brand Finance
Причины резкого падения Tesla
Стоимость бренда Tesla упала на 26% с 58 300 000 000 000 млрд в 2024 году до 43 000 000 000 000 в 2025 году. Главная причина снижения стоимости заключается в старении модельного ряда автомобилей Tesla. В то же время конкуренты, в частности Mercedes-Benz и BYD постоянно внедряют новый дизайн и усовершенствованные функции, которые захватывают интерес потребителей.
Также Brand Finance утверждает, что противоречивая деятельность и мнения генерального директора Tesla Илона Маска также играют свою роль. В отчете говорится, что полярная личность Маска сильно влияет на принятие покупателями решения о приобретении Tesla.
Ранее эксперты объяснили, сколько пробега теряют популярные электромобили на морозе. Также мы писали, почему Toyota 4Runner имеет низкую топливную эффективность.
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