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Tesla вже не найдорожчий автобренд світу — рейтинг

27 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Toyota  знову обігнала Tesla — рейтинг найдорожчих автобрендів
Tesla проти Toyota. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Торік найдорожчим автомобільним брендом визнали Tesla. Втім, у 2025 році американський виробник електрокарів значно впав у світовому рейтингу вартості брендів, й на це є вагомі причини.

Про це повідомив Hot Cars.

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Непереможна Toyota

Днями Brand Finance, склав рейтинг виробників автомобілів за вартістю їхнього бренду, який дає цікаві та місцями дивовижні відомості.

Найдорожчим автомобільним брендом у світі стала Toyota, вартість якої зросла на 23% до 64 700 000 000 доларів. Серед світових брендів у всіх галузях промисловості Toyota піднялася на 18 місце. Все це підкріплюється рейтингом міцності бренду AAA+ та високим показником індексу сили бренду (BSI) 92,3, а довіра споживачів разом з інноваційністю є ключовими причинами такої оцінки.

Tesla опустилася на четверте місце серед автомобільних брендів та на 36-те в загальному заліку, поступившись Mercerdes-Benz та Hyundai, які посідають друге та третє місце після Toyota. Ще один японський автовиробник Honda посідає восьме місце в рейтингу (70 в загальному заліку). Ford є другим найдорожчим автомобільним брендом з США та займає 9 місце.

Цікаво, що китайський BYD займає 12 місце серед усіх автомобільних брендів, поступаючись Ferrari, випереджаючи Chevrolet, Kia та Volvo. BYD є не тільки провідним автовиробником Китаю, але й утримує позицію найбільш продаваного бренду електромобілів у світі.

Найдорожчі автомобільні бренди 2025

  1. Toyota — глобальна позиція бренду: 18
  2. Mercedes-Benz — 23
  3. Hyundai Group — 29
  4. Tesla — 36
  5. BMW — 37
  6. Porsche — 40
  7. Volkswagen — 61
  8. Honda — 70
  9. Ford — 86
  10. Audi — 127
  11. Ferrari — 158
  12. BYD — 167
  13. Chevrolet — 176
  14. Kia — 200
  15. Volvo — 203

Джерело: Brand Finance

Причини різкого падіння Tesla

Вартість бренду Tesla впала на 26% з 58 300 000 000 млрд у 2024 році до 43 000 000 000 у 2025 році. Головна причина зниження вартості полягає у старінні модельного ряду автомобілів Tesla. Водночас конкуренти, зокрема Mercedes-Benz та BYD постійно впроваджують новіший дизайн та вдосконалені функції, які захоплюють інтерес споживачів.

Також Brand Finance стверджує, що суперечлива діяльність та думки генерального директора Tesla Ілона Маска також відіграють свою роль. У звіті йдеться, що полярна особистість Маска сильно впливає на ухвалення покупцями рішення щодо придбання Tesla.

Раніше експерти пояснили, скільки пробігу втрачають популярні електромобілі на морозі. Також ми писали, чому Toyota 4Runner має низьку паливну ефективність.

Ілон Маск рейтинг Tesla авто електрокари автомобіль електромобіль відомі бренди Toyota

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