Toyota  знову обігнала Tesla — рейтинг найдорожчих автобрендів

Tesla проти Toyota. Фото: motortrend.com

Торік найдорожчим автомобільним брендом визнали Tesla. Втім, у 2025 році американський виробник електрокарів значно впав у світовому рейтингу вартості брендів, й на це є вагомі причини.

Про це повідомив Hot Cars.

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Непереможна Toyota

Днями Brand Finance, склав рейтинг виробників автомобілів за вартістю їхнього бренду, який дає цікаві та місцями дивовижні відомості.

Найдорожчим автомобільним брендом у світі стала Toyota, вартість якої зросла на 23% до 64 700 000 000 доларів. Серед світових брендів у всіх галузях промисловості Toyota піднялася на 18 місце. Все це підкріплюється рейтингом міцності бренду AAA+ та високим показником індексу сили бренду (BSI) 92,3, а довіра споживачів разом з інноваційністю є ключовими причинами такої оцінки.

Tesla опустилася на четверте місце серед автомобільних брендів та на 36-те в загальному заліку, поступившись Mercerdes-Benz та Hyundai, які посідають друге та третє місце після Toyota. Ще один японський автовиробник Honda посідає восьме місце в рейтингу (70 в загальному заліку). Ford є другим найдорожчим автомобільним брендом з США та займає 9 місце.

Цікаво, що китайський BYD займає 12 місце серед усіх автомобільних брендів, поступаючись Ferrari, випереджаючи Chevrolet, Kia та Volvo. BYD є не тільки провідним автовиробником Китаю, але й утримує позицію найбільш продаваного бренду електромобілів у світі.

Найдорожчі автомобільні бренди 2025

Toyota — глобальна позиція бренду: 18 Mercedes-Benz — 23 Hyundai Group — 29 Tesla — 36 BMW — 37 Porsche — 40 Volkswagen — 61 Honda — 70 Ford — 86 Audi — 127 Ferrari — 158 BYD — 167 Chevrolet — 176 Kia — 200 Volvo — 203

Джерело: Brand Finance

Причини різкого падіння Tesla

Вартість бренду Tesla впала на 26% з 58 300 000 000 млрд у 2024 році до 43 000 000 000 у 2025 році. Головна причина зниження вартості полягає у старінні модельного ряду автомобілів Tesla. Водночас конкуренти, зокрема Mercedes-Benz та BYD постійно впроваджують новіший дизайн та вдосконалені функції, які захоплюють інтерес споживачів.

Також Brand Finance стверджує, що суперечлива діяльність та думки генерального директора Tesla Ілона Маска також відіграють свою роль. У звіті йдеться, що полярна особистість Маска сильно впливає на ухвалення покупцями рішення щодо придбання Tesla.

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