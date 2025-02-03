Какие новые авто доступны в Украине по самым низким ценам в 2025 году

Самые дешевые новые авто в Украине в 2025 году
В начале 2025 года в Украине продаются два десятка моделей новых легковых автомобилей по цене до 20 000 долларов. Существует определенное многообразие — от хэтчбеков до кроссоверов, но рассчитывать за такие деньги на невероятные комплектации не стоит.
Об этом написал Auto24.
Автомобили с ДВС
Большинство моделей в базовой комплектации поставляются с механической коробкой передач. Если будущий автовладелец желает автоматическую трансмиссию, то должен доплатить минимум от 1000 долларов.
- Chery Tiggo 2 Pro — от 14 700 долларов;
- Citroen C-Elysse — от 15 410 долларов;
- Citroen C3 — от 15 420 долларов;
- Fiat Panda — от 15 465 долларов;
- Hyundai i10 — от 15 956 долларов;
- Chery Tiggo 4 Pro — от 16 607 долларов;
- Renault Taliant — от 16 775 долларов;
- Suzuki Swift — от 17 630 долларов;
- Seat Ibiza — от 17 686 долларов;
- Skoda Fabia — от 17 867 долларов;
- Changan CS 35 Plus — от 17 901 доллар;
- Haval M6 — от 18 677 долларов;
- MG ZS — от 18 963 долларов;
- Opel Crossland — от 19 391 доллар.
Электромобили
Найти новую электрическую модель от официального дилера в пределах бюджета до 20 000 долларов почти невозможно. Однако в Украине активно работает множество частных компаний, которые импортируют новые авто преимущественно из Китая. Это открывает дополнительные возможности для тех, кто хочет приобрести электромобиль по доступной цене.
- BYD Seagull — от 13 100 до 15 800 долларов;
- BYD Dolphin — от 17 600 до 21 400 долларов;
- BYD Yuan UP — от 17 600 до 21 500 долларов;
- Honda M-NV — от 17 500 до 20 500 долларов;
- Volkswagen ID.3 — от 20 000 до 22 400 долларов.
Ранее мы писали, на какие марки авто мало жалуются водители. А самым популярным автомобилем в Европе стал небольшой хэтчбек класса B.
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