Какие новые авто доступны в Украине по самым низким ценам в 2025 году

Chery Tiggo 2 Pro. Фото: infocar.ua

В начале 2025 года в Украине продаются два десятка моделей новых легковых автомобилей по цене до 20 000 долларов. Существует определенное многообразие — от хэтчбеков до кроссоверов, но рассчитывать за такие деньги на невероятные комплектации не стоит.

Об этом написал Auto24.

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Большинство моделей в базовой комплектации поставляются с механической коробкой передач. Если будущий автовладелец желает автоматическую трансмиссию, то должен доплатить минимум от 1000 долларов.

Chery Tiggo 2 Pro — от 14 700 долларов; Citroen C-Elysse — от 15 410 долларов; Citroen C3 — от 15 420 долларов; Fiat Panda — от 15 465 долларов; Hyundai i10 — от 15 956 долларов; Chery Tiggo 4 Pro — от 16 607 долларов; Renault Taliant — от 16 775 долларов; Suzuki Swift — от 17 630 долларов; Seat Ibiza — от 17 686 долларов; Skoda Fabia — от 17 867 долларов; Changan CS 35 Plus — от 17 901 доллар; Haval M6 — от 18 677 долларов; MG ZS — от 18 963 долларов; Opel Crossland — от 19 391 доллар.

Электромобили

BYD Seagull. Фото: topgear.com.ph

Найти новую электрическую модель от официального дилера в пределах бюджета до 20 000 долларов почти невозможно. Однако в Украине активно работает множество частных компаний, которые импортируют новые авто преимущественно из Китая. Это открывает дополнительные возможности для тех, кто хочет приобрести электромобиль по доступной цене.

BYD Seagull — от 13 100 до 15 800 долларов; BYD Dolphin — от 17 600 до 21 400 долларов; BYD Yuan UP — от 17 600 до 21 500 долларов; Honda M-NV — от 17 500 до 20 500 долларов; Volkswagen ID.3 — от 20 000 до 22 400 долларов.

Ранее мы писали, на какие марки авто мало жалуются водители. А самым популярным автомобилем в Европе стал небольшой хэтчбек класса B.