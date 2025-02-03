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Самые дешевые новые авто в Украине в 2025 году

3 февраля 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие новые авто доступны в Украине по самым низким ценам в 2025 году
Chery Tiggo 2 Pro. Фото: infocar.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В начале 2025 года в Украине продаются два десятка моделей новых легковых автомобилей по цене до 20 000 долларов. Существует определенное многообразие — от хэтчбеков до кроссоверов, но рассчитывать за такие деньги на невероятные комплектации не стоит.

Об этом написал Auto24.

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Большинство моделей в базовой комплектации поставляются с механической коробкой передач. Если будущий автовладелец желает автоматическую трансмиссию, то должен доплатить минимум от 1000 долларов.

  1. Chery Tiggo 2 Pro — от 14 700 долларов;
  2. Citroen C-Elysse — от 15 410 долларов;
  3. Citroen C3 — от 15 420 долларов;
  4. Fiat Panda — от 15 465 долларов;
  5. Hyundai i10 — от 15 956 долларов;
  6. Chery Tiggo 4 Pro — от 16 607 долларов;
  7. Renault Taliant — от 16 775 долларов;
  8. Suzuki Swift — от 17 630 долларов;
  9. Seat Ibiza — от 17 686 долларов;
  10. Skoda Fabia — от 17 867 долларов;
  11. Changan CS 35 Plus — от 17 901 доллар;
  12. Haval M6 — от 18 677 долларов;
  13. MG ZS — от 18 963 долларов;
  14. Opel Crossland — от 19 391 доллар.

Электромобили

BYD Seagull є найдешевшим новим електромобілем в Україні.
BYD Seagull. Фото: topgear.com.ph

Найти новую электрическую модель от официального дилера в пределах бюджета до 20 000 долларов почти невозможно. Однако в Украине активно работает множество частных компаний, которые импортируют новые авто преимущественно из Китая. Это открывает дополнительные возможности для тех, кто хочет приобрести электромобиль по доступной цене.

  1. BYD Seagull — от 13 100 до 15 800 долларов;
  2. BYD Dolphin — от 17 600 до 21 400 долларов;
  3. BYD Yuan UP — от 17 600 до 21 500 долларов;
  4. Honda M-NV — от 17 500 до 20 500 долларов;
  5. Volkswagen ID.3 — от 20 000 до 22 400 долларов.

Ранее мы писали, на какие марки авто мало жалуются водители. А самым популярным автомобилем в Европе стал небольшой хэтчбек класса B.

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