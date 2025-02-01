Электрокары и авто с ДВС — почему уменьшается ценовая разница

Китайские электрокары. Фото: nextcar.ua

Электромобили до сих пор дороже авто с двигателями внутреннего сгорания, например в США средняя цена электрокара в декабре 2024 года составляла 55 000 долларов, что на 12% больше, чем бензиновые аналоги. Тем не менее, благодаря снижению стоимости аккумуляторов и выходу на рынок новых доступных моделей, ситуация улучшается.

Об этом сообщил InsideEVs.

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Китайский фактор

По данным Jato Dynamics, средняя цена на электромобили в мире сегодня упала на 25% с 2018 года.

Главным драйвером снижения стоимости является Китай, где средняя цена нового электромобиля в первой половине 2022 года составляла 33 400 долларов, по сравнению с 58 600 долларов в Евросоюзе и 67 000 долларов в США.

Разрыв средних цен на электромобили между Китаем, Европой и США продолжал увеличиваться, и в первом полугодии 2023 года электромобили были в среднем на 115% дороже в Европе и на 118% — в Штатах.

Данные Jato Dynamics показывают, что почти 80% всех электромобилей, купленных в Китае в первом полугодии 2023 года, стоили менее 42 000 долларов, а треть — ниже 21 000 долларов. В прошлом году в Китае можно было купить новый Volkswagen ID.4 Pro примерно на 30% дешевле, чем в Америке.

Движение навстречу

По данным Jato Dynamics, сегодня разница цен на электромобили и авто с ДВС уменьшается быстрее, чем многие думают. Например, в США этот разрыв уменьшился с 53% в 2018 году до 15% в 2024 году.

За этот промежуток времени цены на электромобили упали на 11%, а стоимость авто с ДВС выросла в среднем на 14%.

Ранее эксперты объяснили, почему совместный электрокар Sony и Honda обречен на провал. Также бывший операционный директор Nissan рассказал, почему гибридные автомобили — это плохая идея.