Електрокари та авто з ДВЗ — чому зменшується цінова різниця

Китайські електрокари. Фото: nextcar.ua

Електромобілі досі дорожчі за авто з двигунами внутрішнього згоряння, наприклад в США середня ціна електрокара у грудні 2024 року становила 55 000 доларів, що на 12% більше, ніж бензинові аналоги. Проте, завдяки зниженню вартості акумуляторів та виходу на ринок нових доступних моделей, ситуація поліпшується.

Про це повідомив InsideEVs.

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Китайський фактор

За даними Jato Dynamics, середня ціна на електромобілі у світі сьогодні впала на 25% з 2018 року.

Головним драйвером зниження вартості є Китай, де середня ціна нового електромобіля в першій половині 2022 року становила 33 400 доларів, порівняно з 58 600 доларів в Євросоюзі та 67 000 доларів в США.

Розрив середніх цін на електромобілі між Китаєм, Європою та США продовжував збільшуватися, й у першому півріччі 2023 року електромобілі були в середньому на 115% дорожчими в Європі та на 118% — в Штатах.

Дані Jato Dynamics показують, що майже 80% усіх електромобілів, куплених у Китаї в першому півріччі 2023 року, коштували менш як 42 000 доларів, а третина — нижче 21 000 доларів. Торік в Китаї можна було купити новий Volkswagen ID.4 Pro приблизно на 30% дешевше, ніж в Америці.

Рух назустріч

За даними Jato Dynamics, сьогодні різниця цін на електромобілі та авто з ДВЗ зменшується швидше, ніж багато хто думає. Наприклад, с США цей розрив зменшився з 53% у 2018 році до 15% у 2024 році.

За цей проміжок часу ціни на електромобілі впали на 11%, а вартість авто з ДВС зросла в середньому на 14%.

Раніше експерти пояснили, чому спільний електрокар Sony та Honda приречений на провал. Також колишній операційний директор Nissan розповів, чому гібридні автомобілі — це погана ідея.