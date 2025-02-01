Електрокари та авто з ДВЗ — чому зменшується цінова різниця

Чому скорочується цінова прірва між електрокарами та авто з ДВЗ
Електромобілі досі дорожчі за авто з двигунами внутрішнього згоряння, наприклад в США середня ціна електрокара у грудні 2024 року становила 55 000 доларів, що на 12% більше, ніж бензинові аналоги. Проте, завдяки зниженню вартості акумуляторів та виходу на ринок нових доступних моделей, ситуація поліпшується.
Про це повідомив InsideEVs.
Китайський фактор
За даними Jato Dynamics, середня ціна на електромобілі у світі сьогодні впала на 25% з 2018 року.
Головним драйвером зниження вартості є Китай, де середня ціна нового електромобіля в першій половині 2022 року становила 33 400 доларів, порівняно з 58 600 доларів в Євросоюзі та 67 000 доларів в США.
Розрив середніх цін на електромобілі між Китаєм, Європою та США продовжував збільшуватися, й у першому півріччі 2023 року електромобілі були в середньому на 115% дорожчими в Європі та на 118% — в Штатах.
Дані Jato Dynamics показують, що майже 80% усіх електромобілів, куплених у Китаї в першому півріччі 2023 року, коштували менш як 42 000 доларів, а третина — нижче 21 000 доларів. Торік в Китаї можна було купити новий Volkswagen ID.4 Pro приблизно на 30% дешевше, ніж в Америці.
Рух назустріч
За даними Jato Dynamics, сьогодні різниця цін на електромобілі та авто з ДВЗ зменшується швидше, ніж багато хто думає. Наприклад, с США цей розрив зменшився з 53% у 2018 році до 15% у 2024 році.
За цей проміжок часу ціни на електромобілі впали на 11%, а вартість авто з ДВС зросла в середньому на 14%.
Раніше експерти пояснили, чому спільний електрокар Sony та Honda приречений на провал. Також колишній операційний директор Nissan розповів, чому гібридні автомобілі — це погана ідея.
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