Як змінилися ціни на вживані авто в Україні та ЄС

Вживані авто. Фото: otogo.ca

За рік гуртові ціни на вживані автомобілі в країнах Євросоюзу знизилися на 4,8%. В Україні середні ціни на авто з пробігом також продовжили падіння та зупинилися у січні 2025 року на позначці 6000 доларів.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Середня ціна

Обчислення зроблені на основі аналізу реального сектора авторинку. Проаналізовано майже 3 000 000 записів агрегатора Automoto.ua про оголошення продажу авто з усіх автомобільних сайтів України.

Після рекордного стрибка до 6500 доларів у листопаді 2024 року, ціни на вживані автомобілі в Україні знижувалися три місяці поспіль. У січні 2025 року середня ціна оголошень становила 6000 доларів.

Автомобілі з ГБО

Найнижчу середню ціну мають легкові машини з газобалонним обладнанням — 2500 доларів (зниження на 200 доларів до попереднього місяця).

Бензинові машини

Середня ціна у наймасовішому сегменті вторинного авторинку України — 6000 доларів (на 200 менше, ніж у грудні 2024).

Дизельні легковики

За дизельні авто з пробігом у середньому просять 7400 доларів (-100 доларів).

Гібриди

Авто сегмента (MHEV, HEV та PHEV) завжди вирізнялися нестабільністю цін. В січні вони в середньому подешевшали до 12 000 доларів (-700 доларів).

Електромобілі

Тривале зниження середньої ціни майже весь минулий рік, змінилося у жовтні на помітне зростання. Сьогодні середній електромобіль з пробігом коштує 16 000 доларів (-700 доларів)

Прогноз

Згідно з онлайн-опитуванням, проведеним AUTO1 серед понад 7200 європейських дилерів-партнерів, більшість із них (44%) вважають, що ціни на вживані автомобілі знизяться протягом 2025 року, тоді як 34,6% учасників опитування очікують, що вони залишаться стабільними, водночас 21,4% припускають, що ціни зростуть.

Раніше ми писали, чому скорочується цінова прірва між електрокарами та авто з ДВЗ. Також повідомлялося про найдешевші нові авто в Україні у 2025 році.