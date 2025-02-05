Как изменились цены на подержанные авто в Украине и ЕС

Подержанные авто. Фото: otogo.ca

За год оптовые цены на подержанные автомобили в странах Евросоюза снизились на 4,8%. В Украине средние цены на авто с пробегом также продолжили падение и остановились в январе 2025 года на отметке 6000 долларов.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Средняя цена

Вычисления сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Проанализировано почти 3 000 000 записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи авто со всех автомобильных сайтов Украины.

После рекордного скачка до 6500 долларов в ноябре 2024 года, цены на подержанные автомобили в Украине снижались три месяца подряд. В январе 2025 года средняя цена объявлений составляла 6000 долларов.

Автомобили с ГБО

Самую низкую среднюю цену имеют легковые машины с газобаллонным оборудованием — 2500 долларов (снижение на 200 долларов к предыдущему месяцу).

Бензиновые машины

Средняя цена в самом массовом сегменте вторичного авторынка Украины — 6000 долларов (на 200 меньше, чем в декабре 2024).

Дизельные легковушки

За дизельные авто с пробегом в среднем просят 7400 долларов (-100 долларов).

Гибриды

Авто сегмента (MHEV, HEV и PHEV) всегда отличались нестабильностью цен. В январе они в среднем подешевели до 12 000 долларов (-700 долларов).

Электромобили

Длительное снижение средней цены почти весь прошлый год, сменилось в октябре на заметный рост. Сегодня средний электромобиль с пробегом стоит 16 000 долларов (-700 долларов)

Прогноз

Согласно онлайн-опросу, проведенному AUTO1 среди более 7200 европейских дилеров-партнеров, большинство из них (44%) считают, что цены на подержанные автомобили снизятся в течение 2025 года, тогда как 34,6% участников опроса ожидают, что они останутся стабильными, в то же время 21,4% предполагают, что цены вырастут.

Ранее мы писали, почему сокращается ценовая пропасть между электрокарами и авто с ДВС. Также сообщалось о самых дешевых новых авто в Украине в 2025 году.