Как изменились цены на подержанные авто в Украине и ЕС

В Украине вслед за ЕС изменились цены на подержанные авто
За год оптовые цены на подержанные автомобили в странах Евросоюза снизились на 4,8%. В Украине средние цены на авто с пробегом также продолжили падение и остановились в январе 2025 года на отметке 6000 долларов.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
- Средняя цена
Вычисления сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Проанализировано почти 3 000 000 записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи авто со всех автомобильных сайтов Украины.
После рекордного скачка до 6500 долларов в ноябре 2024 года, цены на подержанные автомобили в Украине снижались три месяца подряд. В январе 2025 года средняя цена объявлений составляла 6000 долларов.
- Автомобили с ГБО
Самую низкую среднюю цену имеют легковые машины с газобаллонным оборудованием — 2500 долларов (снижение на 200 долларов к предыдущему месяцу).
- Бензиновые машины
Средняя цена в самом массовом сегменте вторичного авторынка Украины — 6000 долларов (на 200 меньше, чем в декабре 2024).
- Дизельные легковушки
За дизельные авто с пробегом в среднем просят 7400 долларов (-100 долларов).
- Гибриды
Авто сегмента (MHEV, HEV и PHEV) всегда отличались нестабильностью цен. В январе они в среднем подешевели до 12 000 долларов (-700 долларов).
- Электромобили
Длительное снижение средней цены почти весь прошлый год, сменилось в октябре на заметный рост. Сегодня средний электромобиль с пробегом стоит 16 000 долларов (-700 долларов)
- Прогноз
Согласно онлайн-опросу, проведенному AUTO1 среди более 7200 европейских дилеров-партнеров, большинство из них (44%) считают, что цены на подержанные автомобили снизятся в течение 2025 года, тогда как 34,6% участников опроса ожидают, что они останутся стабильными, в то же время 21,4% предполагают, что цены вырастут.
Ранее мы писали, почему сокращается ценовая пропасть между электрокарами и авто с ДВС. Также сообщалось о самых дешевых новых авто в Украине в 2025 году.
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