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В Украине вслед за ЕС изменились цены на подержанные авто

5 февраля 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как изменились цены на подержанные авто в Украине и ЕС
Подержанные авто. Фото: otogo.ca
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

За год оптовые цены на подержанные автомобили в странах Евросоюза снизились на 4,8%. В Украине средние цены на авто с пробегом также продолжили падение и остановились в январе 2025 года на отметке 6000 долларов.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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  • Средняя цена

Вычисления сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Проанализировано почти 3 000 000 записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи авто со всех автомобильных сайтов Украины.

После рекордного скачка до 6500 долларов в ноябре 2024 года, цены на подержанные автомобили в Украине снижались три месяца подряд. В январе 2025 года средняя цена объявлений составляла 6000 долларов.

  • Автомобили с ГБО

Самую низкую среднюю цену имеют легковые машины с газобаллонным оборудованием — 2500 долларов (снижение на 200 долларов к предыдущему месяцу).

  • Бензиновые машины

Средняя цена в самом массовом сегменте вторичного авторынка Украины — 6000 долларов (на 200 меньше, чем в декабре 2024).

  • Дизельные легковушки

За дизельные авто с пробегом в среднем просят 7400 долларов (-100 долларов).

  • Гибриды

Авто сегмента (MHEV, HEV и PHEV) всегда отличались нестабильностью цен. В январе они в среднем подешевели до 12 000 долларов (-700 долларов).

  • Электромобили

Длительное снижение средней цены почти весь прошлый год, сменилось в октябре на заметный рост. Сегодня средний электромобиль с пробегом стоит 16 000 долларов (-700 долларов)

  • Прогноз

Согласно онлайн-опросу, проведенному AUTO1 среди более 7200 европейских дилеров-партнеров, большинство из них (44%) считают, что цены на подержанные автомобили снизятся в течение 2025 года, тогда как 34,6% участников опроса ожидают, что они останутся стабильными, в то же время 21,4% предполагают, что цены вырастут.

Ранее мы писали, почему сокращается ценовая пропасть между электрокарами и авто с ДВС. Также сообщалось о самых дешевых новых авто в Украине в 2025 году.

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