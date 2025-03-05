Подержанные авто в Украине: ДВС дешевеют, электромобили растут в цене

Продажа автомобилей с пробегом. Фото: wah.ua

Резкий рекордный рост средней стоимости предложений подержанных авто в Украине до 6 500 долларов произошел в ноябре прошлого года. После этого цены стабилизировались и пошли вниз, пока не остановились на отметке 5 750 долларов в феврале 2025 года. Но снижение коснулось не всех сегментов рынка.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Меньше всего просили за авто с ГБО — средняя цена на них уменьшилась на 200 долларов и достигла 2 700 долларов.

Бензиновые автомобили

Самый массовый на рынке сегмент — бензиновые автомобили также подешевели на 200 долларов до 5800 долларов.

Дизельные легковые машины

За дизельные авто с пробегом в среднем просят 7 000 долларов. Это на 400 долларов меньше, чем в январе прошлого года. Рекордно низкое значение для этого сегмента за последний год.

Инфографика: eauto.org.ua

Гибридные автомобили

Сегмент авто с гибридными силовыми установками (MHEV, HEV, PHEV), в отличие от предыдущих всегда отличался нестабильностью.

На этот раз средняя цена подскочила на 2200 долларов до 14 200 долларов. Это рекорд за последние 12 месяцев. Стоит отметить, что доля гибридов на вторичном рынке составляет всего 1,2%.

Электрокары

Длительное снижение средней цены, которое наблюдали почти весь прошлый год, сменилось в октябре на заметный рост. В декабре и январе 2025 года стоимость понемногу снижалась, однако в феврале тенденция снова изменилась.

Сегодня средние цены выросли на 800 долларов до 16 800 долларов. Скорее всего этот тренд отражает раннюю реакцию рынка на информацию об отмене нулевой растаможки электромобилей, которая произойдет с 1 января 2026 года.

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