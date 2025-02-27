Сколько стоят самые дешевые подержанные авто с полным приводом в Украине

Audi A6. Фото: greencarguide.co.uk

На вторичном авторынке Украины сохраняется спрос на бюджетные корейские кроссоверы, в то же время интерес к полноприводным премиальным авто с большим пробегом подтверждается значительным количеством предложений в январе 2025 года. Автолюбителям, которые ищут баланс между ценой и возрастом машины, есть смысл присмотреться к 2016 Volkswagen Tiguan и 2017 Nissan Rogue.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Самые дешевые варианты

Эти автомобили относятся к низшему ценовому сегменту, что делает их более доступными для покупателей, которые ищут бюджетные полноприводные машины. Обычно, они имеют более высокий пробег и простой набор дополнительных функций. Почти оптимальный выбор для тех, кто ценит практичность и экономичность.

2009 Kia Sorento — 7450 долларов.

— 7450 долларов. 2011 Hyundai Tucson — 8200 долларов.

— 8200 долларов. 2010 Hyundai Santa FE — 10 300 долларов.

Самые дорогие варианты

Машины представляют более современный модельный ряд. Обычно находятся в лучшем техническом состоянии. Особенно выделяется Audi Q7, который является премиальным кроссовером и имеет самую высокую среднюю цену среди популярных объявлений на рынке.

2014 Audi Q7 — 19 000 долларов.

— 19 000 долларов. 2018 Mazda CX-5 — 16 300 долларов.

— 16 300 долларов. 2016 Audi Q5 — 16 000 долларов.

Инфографика: eauto.org.ua

Самые новые варианты

Средний возраст этих автомобилей свидетельствует о том, что они остаются достаточно современными с точки зрения технического оснащения, безопасности и дизайна.

Mazda CX-5 — 2018.

— 2018. Nissan Rogue — 2017.

— 2017. Volkswagen Tiguan / Audi Q5 — 2016

Самые старые варианты

Эти автомобили могут иметь значительный пробег, что, в свою очередь, приведет к снижению остаточного ресурса и потребности в дополнительных расходах на ремонты. Однако их популярность свидетельствует о высоком спросе на бюджетные полноприводные легковые автомобили, которые остаются привлекательным выбором для многих пользователей.

Kia Sorento — 2009.

— 2009. Hyundai Santa Fe — 2010.

— 2010. BMW X5 / Audi A6 / Volkswagen Touareg / Mitsubishi Outlander / Hyundai Tucson — 2011.

Ранее мы писали, зачем украинцы покупают немецкие авто с огромным пробегом. Также выяснилось, какие подержанные автомобили покупают украинцы чаще всего.