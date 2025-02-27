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Какие самые дешевые подержанные авто с полным приводом в Украине

27 февраля 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Сколько стоят самые дешевые подержанные авто с полным приводом в Украине
Audi A6. Фото: greencarguide.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

На вторичном авторынке Украины сохраняется спрос на бюджетные корейские кроссоверы, в то же время интерес к полноприводным премиальным авто с большим пробегом подтверждается значительным количеством предложений в январе 2025 года. Автолюбителям, которые ищут баланс между ценой и возрастом машины, есть смысл присмотреться к 2016 Volkswagen Tiguan и 2017 Nissan Rogue.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Самые дешевые варианты

Эти автомобили относятся к низшему ценовому сегменту, что делает их более доступными для покупателей, которые ищут бюджетные полноприводные машины. Обычно, они имеют более высокий пробег и простой набор дополнительных функций. Почти оптимальный выбор для тех, кто ценит практичность и экономичность.

  • 2009 Kia Sorento — 7450 долларов.
  • 2011 Hyundai Tucson — 8200 долларов.
  • 2010 Hyundai Santa FE — 10 300 долларов.

Самые дорогие варианты

Машины представляют более современный модельный ряд. Обычно находятся в лучшем техническом состоянии. Особенно выделяется Audi Q7, который является премиальным кроссовером и имеет самую высокую среднюю цену среди популярных объявлений на рынке.

  • 2014 Audi Q7 — 19 000 долларов.
  • 2018 Mazda CX-5 — 16 300 долларов.
  • 2016 Audi Q5 — 16 000 долларов.
Вживані автомобілі з повним приводом з найбільшою пропозицією в Україні у січні 2025 року.
Инфографика: eauto.org.ua

Самые новые варианты

Средний возраст этих автомобилей свидетельствует о том, что они остаются достаточно современными с точки зрения технического оснащения, безопасности и дизайна.

  • Mazda CX-5 — 2018.
  • Nissan Rogue — 2017.
  • Volkswagen Tiguan / Audi Q5 — 2016

Самые старые варианты

Эти автомобили могут иметь значительный пробег, что, в свою очередь, приведет к снижению остаточного ресурса и потребности в дополнительных расходах на ремонты. Однако их популярность свидетельствует о высоком спросе на бюджетные полноприводные легковые автомобили, которые остаются привлекательным выбором для многих пользователей.

  • Kia Sorento — 2009.
  • Hyundai Santa Fe — 2010.
  • BMW X5 / Audi A6 / Volkswagen Touareg / Mitsubishi Outlander / Hyundai Tucson — 2011.

Ранее мы писали, зачем украинцы покупают немецкие авто с огромным пробегом. Также выяснилось, какие подержанные автомобили покупают украинцы чаще всего.

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