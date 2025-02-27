Скільки коштують найдешевші вживані авто з повним приводом в Україні

Audi A6. Фото: greencarguide.co.uk

На вторинному авторинку України зберігається попит на бюджетні корейські кросовери, водночас інтерес до повнопривідних преміальних авто з великим пробігом підтверджується значною кількістю пропозицій у січні 2025 року. Автолюбителям, які шукають баланс між ціною та віком машини, є сенс придивитися до 2016 Volkswagen Tiguan та 2017 Nissan Rogue.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Найдешевші варіанти

Ці автомобілі належать до нижчого цінового сегмента, що робить їх доступнішими для покупців, які шукають бюджетні повнопривідні машини. Зазвичай, вони мають вищий пробіг та простіший набір додаткових функцій. Майже оптимальний вибір для тих, хто цінує практичність та економічність.

2009 Kia Sorento — 7450 доларів.

— 7450 доларів. 2011 Hyundai Tucson — 8200 доларів.

— 8200 доларів. 2010 Hyundai Santa FE — 10 300 доларів.

Найдорожчі варіанти

Машини представляють сучасніший модельний ряд. Зазвичай перебувають у кращому технічному стані. Особливо вирізняється Audi Q7, який є преміальним кросовером та має найвищу середню ціну серед популярних оголошень на ринку.

2014 Audi Q7 — 19 000 доларів.

— 19 000 доларів. 2018 Mazda CX-5 — 16 300 доларів.

— 16 300 доларів. 2016 Audi Q5 — 16 000 доларів.

Інфографіка: eauto.org.ua

Найновіші варіанти

Середній вік цих автомобілів свідчить про те, що вони залишаються досить сучасними з погляду технічного оснащення, безпеки та дизайну.

Mazda CX-5 — 2018.

— 2018. Nissan Rogue — 2017.

— 2017. Volkswagen Tiguan / Audi Q5 — 2016

Найстаріші варіанти

Ці автомобілі можуть мати значний пробіг, що, своєю чергу, призведе до зниження залишкового ресурсу та потребі в додаткових витратах на ремонти. Проте їхня популярність свідчить про високий попит на бюджетні повнопривідні легкові автомобілі, які залишаються привабливим вибором для багатьох користувачів.

Kia Sorento — 2009.

— 2009. Hyundai Santa Fe — 2010.

— 2010. BMW X5 / Audi A6 / Volkswagen Touareg / Mitsubishi Outlander / Hyundai Tucson — 2011.

Раніше ми писали, навіщо українці купляють німецькі авто з величезним пробігом. Також зʼясувалося, які вживані автомобілі купують українці найчастіше.