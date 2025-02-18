Скільки преміальних авто з пробігом купили українці за рік

Maserati проти Porsche. Фото: caranddriver.com

Найулюбленішою люксовою маркою серед українців стала Porsche, з імпортом 864 одиниць вживаних моделей у 2024 році. Загалом на першу реєстрацію з-за кордону потрапили 228 500 автомобілів з пробігом, що на 3,3% перевищує показники 2023 року.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Торік український автопарк поповнився різноманітними преміальними та рідкісними вживаними автомобілями з пробігом. Найбільше завезли Porsche — 864 авто. Далі з великим відставанням йде Maserati — 75 екземплярів. Також придбали BMW Alpina (23), Bentley (14), Lamborghini (12), Ferrari (7), Rolls-Royce (6) та Aston Martin (4).

Першу реєстрацію в Україні отримали три розкішні британські спорткари Lotus (виробник наразі належить китайському концерну Geely Automobile.), три культових британських McLaren, три Hongqi (ком панія виробляє офіційні авто для китайських чиновників). Також завезли по одному HiPhi (преміальний китайський електромобіль) та Xiaomi — авто, яке вже встигло стати культовим та наробити багато галасу в Китаї.

Динаміка вживаного імпорту

Обсяги імпорту залишалися відносно стабільними протягом 2024 року, за винятком невеликого стрибка у серпні, який був викликаний чутками про ймовірне запровадження 15% податку на першу реєстрацію автомобілів. Частина автолюбителів поспішили зробити покупки, а коли стало зрозумілим, що нового податку не буде, у вересні на ринку трапилося просідання. Середній вік імпортованих легковиків у 2024 році становив 10 років.

Динаміка ринку вживаних легкових авто, Україна, 2024

Інфографіка: eauto.org

Найпопулярніші бренди та моделі

Найпопулярнішим брендом серед імпортованих у 2024 році вживаних авто був Volkswagen, з часткою 15,5%. Українці традиційно довіряють німецьким виробникам, до того ж VW вважається доступною маркою. Цікаво, що в десятку потрапив електромобіль Tesla, який донедавна був дорогим придбанням, але поступово стає масовим в Україні.

ТОП-10 марок імпортованих авто, 2024

Інфографіка: eauto.org

Серед окремих моделей першість у Volkswagen Golf, яких разом з електричною версією e-Golf прибуло майже 2500. До трійки також увійшли Skoda Octavia та Volkswagen Passat.

ТОП-10 моделей імпортованих авто, 2024

Інфографіка: eauto.org

Раніше ми писали, чому знизилася загальна надійність автомобілів у 2025 році. Також повідомлялося, скільки продано нових легкових авто, зроблених в Україні.