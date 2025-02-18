Сколько премиальных авто с пробегом купили украинцы за год

Maserati против Porsche. Фото: caranddriver.com

Самой любимой люксовой маркой среди украинцев стала Porsche, с импортом 864 единиц подержанных моделей в 2024 году. Всего на первую регистрацию из-за рубежа попали 228 500 автомобилей с пробегом, что на 3,3% превышает показатели 2023 года.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В прошлом году украинский автопарк пополнился разнообразными премиальными и редкими подержанными автомобилями с пробегом. Больше всего завезли Porsche — 864 авто. Далее с большим отставанием идет Maserati — 75 экземпляров. Также приобрели BMW Alpina (23), Bentley (14), Lamborghini (12), Ferrari (7), Rolls-Royce (6) и Aston Martin (4).

Первую регистрацию в Украине получили три роскошные британские спорткары Lotus (производитель сейчас принадлежит китайскому концерну Geely Automobile.), три культовых британских McLaren и три Hongqi (компания производит официальные авто для китайских чиновников). Также завезли по одному HiPhi (премиальный китайский электромобиль) и Xiaomi — авто, которое уже успело стать культовым и наделать много шума в Китае.

Динамика подержанного импорта

Объемы импорта оставались относительно стабильными в течение 2024 года, за исключением небольшого скачка в августе, который был вызван слухами о возможном введении 15% налога на первую регистрацию автомобилей. Часть автолюбителей поспешили сделать покупки, а когда стало понятно, что нового налога не будет, в сентябре на рынке случилось проседание. Средний возраст импортируемых легковушек в 2024 году составлял 10 лет.

Динамика рынка подержанных легковых авто, Украина, 2024

Инфографика: eauto.org

Самые популярные бренды и модели

Самым популярным брендом среди импортируемых в 2024 году подержанных авто был Volkswagen, с долей 15,5%. Украинцы традиционно доверяют немецким производителям, к тому же VW считается доступной маркой. Интересно, что в десятку попал электромобиль Tesla, который до недавнего времени был дорогим приобретением, но постепенно становится массовым в Украине.

ТОП-10 марок импортируемых авто, 2024

Инфографика: eauto.org

Среди отдельных моделей первенство у Volkswagen Golf, которых вместе с электрической версией e-Golf прибыло почти 2500. В тройку также вошли Skoda Octavia и Volkswagen Passat.

ТОП-10 моделей импортируемых авто, 2024

Инфографика: eauto.org

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