Сколько новых легковых авто украинского производства продано в 2024 году

Производство автомобилей. Фото: infocar.ua

В течение 2024 года украинцы приобрели 68 800 новых легковых автомобилей, что на 9,2% больше по сравнению с 2023 годом. Причем 3 084 авто были изготовлены в Украине.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Читайте также:

Динамика продаж

Ежемесячно в течение прошлого года дилеры в среднем реализовали около 5 700 новых легковых автомобилей. Пик продаж в августе произошел на фоне слухов о введении дополнительного 15% налога на автомобили, что побудило часть автолюбителей совершить покупку быстрее запланированного времени.

Динамика рынка новых легковых автомобилей, 2024

Инфографика: eauto.org.ua

Самые популярные автомобили

Большинство новых легковушек — 95,5%, или 65 667 единиц — импортировали. В то же время в Украине изготовили 3 084 автомобиля, или 4,5%.

Больше всего на первую регистрацию попали авто под брендами Toyota, Renault и Volkswagen.

ТОП-10 производителей новых легковых автомобилей, 2024

Инфографика: eauto.org.ua

Украинцы чаще всего покупали новенькие Renault Duster и Toyota RAV4. Причем в десятку самых популярных легковых автомобилей попал только один седан — Toyota Camry, остальные ходовые модели — кроссоверы.

ТОП-10 моделей новых автомобилей, 2024

Инфографика: eauto.org.ua

Среди новых легковушек, изготовленных в Украине, больше всего продали кроссоверов Skoda Kodiaq (1 003 ед.) и Skoda Karoq (694 ед.), которые выпускают на закарпатском заводе "Еврокар". За ними расположились переоборудованные украинскими предприятиями автомобили по заказу полиции, медслужб и т.д.

Ранее мы писали, зачем украинцы покупают немецкие авто с огромным пробегом. Также эксперты объяснили, почему украинцы приобретут больше электромобилей в 2025 году.