Скільки нових легкових авто українського виробництва продано у 2024 році

Виробництво автомобілів. Фото: infocar.ua

Протягом 2024 року українці придбали 68 800 нових легкових автомобілів, що на 9,2% більше порівняно з 2023 роком. Причому 3 084 авто були виготовлені в Україні.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

Динаміка продажів

Щомісяця протягом минулого року дилери в середньому реалізували близько 5 700 нових легкових автомобілів. Пік продажів у серпні відбувся на тлі чуток про запровадження додаткового 15% податку на автомобілі, що спонукало частину автолюбителів здійснити покупку швидше запланованого часу.

Динаміка ринку нових легкових автомобілів, 2024

Інфографіка: eauto.org.ua

Найпопулярніші автомобілі

Більшість нових легковиків — 95,5%, або 65 667 одиниць — імпортували. Водночас в Україні виготовили 3 084 автомобілі, або 4,5%.

Найбільше на першу реєстрацію потрапило авто під брендами Toyota, Renault та Volkswagen.

ТОП-10 виробників нових легкових автомобілів, 2024

Інфографіка: eauto.org.ua

Українці найчастіше купували новенькі Renault Duster та Toyota RAV4. При чому до десятки найпопулярніших легкових автомобілів потрапив лише один седан — Toyota Camry, решта ходових моделей — кросовери.

ТОП-10 моделей нових автомобілів, 2024

Інфографіка: eauto.org.ua

Серед нових легковиків, виготовлених в Україні, найбільше продали кросоверів Skoda Kodiaq (1 003 од.) та Skoda Karoq (694 од.), які випускають на закарпатському заводі "Єврокар". За ними розташувалися переобладнані українськими підприємствами автомобілі на замовлення поліції, медслужб тощо.

Раніше ми писали, навіщо українці купляють німецькі авто з величезним пробігом. Також експерти пояснили, чому українці придбають більше електромобілів у 2025 році.