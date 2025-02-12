Чому німецькі авто з великим пробігом мають попит серед українців

Вживані автомобілі. Фото: jct600.co.uk

За даними агрегатора Automoto.ua, найбільша кількість оголошень з продажу вживаних автомобілів в Україні у січні 2025 року стосувалися німецьких машин з пробігом понад 200 000 км. Це відображає загальний тренд уподобань та фінансову спроможність українських автолюбителів.

Аналіз даних провели фахівці Інституту досліджень авторинку.

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Найпопулярніші моделі

Лідером є Volkswagen Passat з 6024 оголошеннями (12,2% від усіх). Другий за популярністю Volkswagen Golf з 5500 варіантами (11,4%). Третє місце посіла Skoda Octavia з 5200 авто на вибір (10,6%).

Середній пробіг машин

Лідером за цим показником виявився Mercedes-Benz E-Class з 301 000 км. Не набагато відстає Audi A6 (267 000 км) та Volkswagen Passat (260 000 км).

Навіть якщо припустити що середні пробіги для цих авто насправді ще вищі, це не змінить популярності серед українських покупців моделей середнього та бізнес-класів, навіть якщо їхній вік перевищить позначку 20 років. Отже, ці авто ще довго залишатимуться актуальним товаром на вторинному ринку України.

Цікаво, що найменший середній пробіг у ВАЗ 2107 — 139 000 км. Хоча модель знята з виробництва вже понад 10 років тому.

ТОП-15 найпопулярніших моделей вживаних автомобілів

Інфографіка: eauto.org.ua

Середній вік авто

Наймолодшим серед найпопулярніших моделей виявився Ford Focus (14,6 року), а найстаршим — ВАЗ 2106 (37,3 року).

Середні ціни моделей

Найвищі середні ціни серед зазначених моделей мають BMW 5 Series — 7350 доларів, Audi A4 — 7100 доларів та Skoda Octavia — 6850 доларів. Водночас найдешевші — ВАЗ 2106 з середньою ціною 691 долар, ВАЗ 2107 — 940 доларів та ВАЗ 2109 — 1000 доларів.

Раніше ми писали, чому українці придбають більше електромобілів у 2025 році. Також повідомлялося, де в Україні найнижчі ціни на вживані автомобілі у 2025 році.