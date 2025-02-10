Вживані авто з найбільшим попитом в Україні

Автобазар. Фото: vn.20minut.ua

Протягом минулого року в Україні тримався високий попит на вживані автомобілі вартістю від 2500 до 9000 доларів. При чому найпопулярнішими вживаними авто були седани 2005-2009 років випуску.

Про це повідомила Avtosota.

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Які марки авто обирають

Серед лідерів продажів за кількістю оголошень на інтернет-платформі OLX знаходяться Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Opel Vectra, Renault Megane та BMW 3-series. Найчастіше українці купують авто марок Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz та BMW.

Багато автомобілів надходять з-за кордону, в основному із США, Німеччини, Польщі, Литви та Франції. Середня вартість машин із США становить 10 200 доларів, а авто з Німеччини — 5200 доларів.

Популярність за силовою установкою

Найбільшу популярність мають автомобілі із бензиновими двигунами. Менше відгуків отримують машини із газобалонним обладнанням та дизелями. При цьому автомобілі з дизельними двигунами залишаються дорожчими: їхня середня ціна становить 4800 доларів, тоді як бензинові коштують близько 4100 доларів.

Електромобілі та гібриди поки що займають невелику частку ринку вживаних авто (4,19%), й вони дорожчі — 14 000 доларів та 12 700 доларів відповідно.

Попит за видом трансмісій

Більшість пропозицій стосується машин із механічною коробкою передач (63,5% оголошень). При цьому попит на такі авто вищий, ніж на автомобілі з автоматичною трансмісією. Саме на МКПП припадає 75% усіх відгуків. Середня ціна авто з механікою становить 2500 доларів, що у 3,6 раза менше, ніж у машин з автоматом.

Найдешевший тип кузова

Найбюджетнішими залишаються седани з середньою ціною 2600 доларів. За хетчбеки просять 3200 доларів, за універсали — 4900 доларів, а за SUV (кросовери та позашляховики) — 9000 доларів.

Популярні запчастини

Українці активно купували запчастини для автомобілів. Найбільший попит був на бампери, двигуни у зборі та передні фари.

Раніше ми писали, як в Україні слідом за ЄС змінилися ціни на вживані авто. Також експерти назвали найкраще вживане авто для тих, хто вперше купує електрокар.