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Найкраще вживане авто для тих, хто вперше купує електрокар

28 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Названо найкращий вживаний електрокар для першої покупки
2022 Tesla Model 3. Фото: Tesla
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Ринок вживаних автомобілів для Tesla Model 3 2022 року випуску пропонує значну економію порівняно з покупкою нової моделі. Ця доступність не відбувається коштом якості, адже машині лише три роки, тому покупці отримують доступ до надійних силових агрегатів, перевірених технологій та гарної динаміки водіння.

Про це написав Top Speed.

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Ціна нової Model 3 із заднім приводом (RWD) починається від 42 490 доларів, а комплектація найвищого рівня Performance коштує 54 990 доларів. За вживані моделі 2022 року в США просять від 17 000 до 26 000 доларів, залежно від пробігу та стану.

Ця економія робить Model 3 2022 року найкращим вибором для тих, хто вперше купує електромобіль, позаяк забезпечує розширені функції та перевірену продуктивність за нижчою ціною.

Ключові характеристики Model 3

Електромобіль оснащений функціями, розробленими для того, щоб зробити водіння приємним навіть для новачків. Наприклад, запас ходу від 438 км до 576 км (залежно від комплектації) не змушує перейматися частими заряджаннями.

Model 3 пропонує плавну та тиху їзду, яка підходить для щоденної їзди. Автопілот Tesla знімає стрес під час поїздок по шосе за допомогою розширеної допомоги водієві, а мінімалістичний інтер’єр робить все зручним для користувача. Масивний сенсорний екран є командним центром, який дозволяє водіям контролювати все: від навігації до налаштувань клімату.

Він також оснащений бездротовим (OTA) оновленням програмного забезпечення. Це гарантує, що навіть вживані моделі залишаються в актуальному стані з новими функціями та удосконаленнями.

Для тих, хто вперше купує електромобіль, ці бонуси створюють високотехнологічний та відносно доступний досвід, адже переходити з ДВЗ на електрокар доволі важко.

Раніше експерти назвали десять автомобілів, які ламаються після пробігу 160 000 км. Також ми писали про найкращі альтернативи Tesla Model 3.

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