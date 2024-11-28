Покататися, продати та забути — 10 авто, які ламаються після пробігу 160 000 км

Десять автомобілів, які ламаються після пробігу 160 000 км
В умовах зростання цін потрібно, проявляти обережність перед тим, як інвестувати в новий автомобіль. Джейкоб Картер — власник блогу Engine Rev Up, присвяченого тонкощам технічного обслуговування машин, розповів про моделі, які потребують частішого ремонту, особливо після кількох років експлуатації.
Про це написав GOBankingRates.
- Nissan Altima
Безступенева коробка передач, яка зустрічається в багатьох Altima, має тенденцію передчасно виходити з ладу, що часто трапляється незабаром після досягнення позначки 250 000 км.
- BMW 3 Series
Ці автомобілі вимагають високих витрат на технічне обслуговування, причому значна кількість з них потребує ремонту двигуна чи електрики приблизно або незабаром після досягнення 160 000 км.
- Land Rover Discovery
Заслужив погану репутацію через проблеми з пневматичною підвіскою, електричними аномаліями та передчасним виходом з ладу трансмісії.
- Fiat 500
Мініатюрний автомобіль часто має проблеми з двигуном, а обмежений простір у моторному відсіку сприяє високій вартості ремонту.
- Jeep Wrangler
Позашляховик чутливий до іржі, має проблеми з рульовим управлінням та підвіскою.
- Ford Fiesta
Авто має проблеми з трансмісією та електрикою, тому його варто уникати.
- Chrysler 200
Часто вимагає ремонту двигуна, трансмісії та електрики ще при відносно малому пробігу.
- Volkswagen Tiguan
Має дорогі проблеми з трансмісією, які часто виникають незабаром після перетину порогу в 160 000 км.
- Mini Cooper
Авто мучать постійні проблеми, пов'язані з витоками оливи, несправностями турбонаддуву, підвіскою та електрикою.
- Tesla Model S
Авто вимагає значних інвестицій в заміну акумуляторної батареї, яка часто відбувається близько або незабаром після позначки у 250 000 км.
Раніше експерти назвали автомобільні марки, найдешевші в обслуговуванні. Також в США визначили п'ять автомобілів, які найчастіше потрапляють в ДТП зі смертельними наслідками.
Читайте Новини.LIVE!