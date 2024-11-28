Покататися, продати та забути — 10 авто, які ламаються після пробігу 160 000 км

Nissan Altima. Фото: infocar.ua

В умовах зростання цін потрібно, проявляти обережність перед тим, як інвестувати в новий автомобіль. Джейкоб Картер — власник блогу Engine Rev Up, присвяченого тонкощам технічного обслуговування машин, розповів про моделі, які потребують частішого ремонту, особливо після кількох років експлуатації.

Про це написав GOBankingRates.

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Nissan Altima

Безступенева коробка передач, яка зустрічається в багатьох Altima, має тенденцію передчасно виходити з ладу, що часто трапляється незабаром після досягнення позначки 250 000 км.

BMW 3 Series. Фото: infocar.ua

BMW 3 Series

Ці автомобілі вимагають високих витрат на технічне обслуговування, причому значна кількість з них потребує ремонту двигуна чи електрики приблизно або незабаром після досягнення 160 000 км.

Land Rover Discovery

Заслужив погану репутацію через проблеми з пневматичною підвіскою, електричними аномаліями та передчасним виходом з ладу трансмісії.

Fiat 500

Мініатюрний автомобіль часто має проблеми з двигуном, а обмежений простір у моторному відсіку сприяє високій вартості ремонту.

Jeep Wrangler. Фото: infocar.ua

Jeep Wrangler

Позашляховик чутливий до іржі, має проблеми з рульовим управлінням та підвіскою.

Ford Fiesta

Авто має проблеми з трансмісією та електрикою, тому його варто уникати.

Chrysler 200

Часто вимагає ремонту двигуна, трансмісії та електрики ще при відносно малому пробігу.

Volkswagen Tiguan. Фото: infocar.ua

Volkswagen Tiguan

Має дорогі проблеми з трансмісією, які часто виникають незабаром після перетину порогу в 160 000 км.

Mini Cooper

Авто мучать постійні проблеми, пов'язані з витоками оливи, несправностями турбонаддуву, підвіскою та електрикою.

Tesla Model S

Авто вимагає значних інвестицій в заміну акумуляторної батареї, яка часто відбувається близько або незабаром після позначки у 250 000 км.

Раніше експерти назвали автомобільні марки, найдешевші в обслуговуванні. Також в США визначили п'ять автомобілів, які найчастіше потрапляють в ДТП зі смертельними наслідками.