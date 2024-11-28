Покататься, продать и забыть — 10 авто, которые ломаются после пробега 160 000 км.

Десять автомобилей, которые ломаются после пробега 160 000 км
В условиях роста цен необходимо проявлять осторожность перед тем, как инвестировать в новый автомобиль. Джейкоб Картер — владелец блога Engine Rev Up, посвященного тонкостям технического обслуживания машин, рассказал о моделях, которые нуждаются в более частом ремонте, особенно после нескольких лет эксплуатации.
Об этом написал GOBankingRates.
- Nissan Altima
Бесступенчатая коробка передач, которая встречается у многих Altima, имеет тенденцию преждевременно выходить из строя, часто встречающейся вскоре после достижения отметки 250 000 км.
- BMW 3 Series
Эти автомобили требуют высоких затрат на техническое обслуживание, причем значительное количество из них требует ремонта двигателя или электричества примерно вскоре после достижения 160 000 км.
- Land Rover Discovery
Заслужил плохую репутацию из-за проблем с пневматической подвеской, электрическими аномалиями и преждевременным выходом из строя трансмиссии.
- Fiat 500
Миниатюрный автомобиль часто испытывает проблемы с двигателем, а ограниченное пространство в моторном отсеке способствует высокой стоимости ремонта.
- Jeep Wrangler
Внедорожник чувствителен к ржавчине, имеет проблемы с рулевым управлением и подвеской.
- Ford Fiesta
Авто имеет проблемы с трансмиссией и электричеством, поэтому его следует избегать.
- Chrysler 200
Зачастую требует ремонта двигателя, трансмиссии и электричества еще при относительно малом пробеге.
- Volkswagen Tiguan
Имеет дорогостоящие проблемы с трансмиссией, которые часто возникают вскоре после пересечения порога в 160 000 км.
- Mini Cooper
Автомобили мучают постоянные проблемы, связанные с утечками масла, неисправностями турбонаддува, подвеской и электричеством.
- Tesla Model S
Автомобиль требует значительных инвестиций в замену аккумуляторной батареи, которая часто происходит близко или вскоре после отметки в 250 000 км.
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