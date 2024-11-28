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Десять автомобилей, которые ломаются после пробега 160 000 км

28 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Покататься, продать и забыть — 10 авто, которые ломаются после пробега 160 000 км.
Nissan Altima. Фото: infocar.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В условиях роста цен необходимо проявлять осторожность перед тем, как инвестировать в новый автомобиль. Джейкоб Картер — владелец блога Engine Rev Up, посвященного тонкостям технического обслуживания машин, рассказал о моделях, которые нуждаются в более частом ремонте, особенно после нескольких лет эксплуатации.

Об этом написал GOBankingRates.

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Бесступенчатая коробка передач, которая встречается у многих Altima, имеет тенденцию преждевременно выходить из строя, часто встречающейся вскоре после достижения отметки 250 000 км.

 

Десять автомобилей, которые ломаются после пробега 160 000 км - фото 1
BMW 3 Series Фото: infocar.ua
  • BMW 3 Series

Эти автомобили требуют высоких затрат на техническое обслуживание, причем значительное количество из них требует ремонта двигателя или электричества примерно вскоре после достижения 160 000 км.

  • Land Rover Discovery

Заслужил плохую репутацию из-за проблем с пневматической подвеской, электрическими аномалиями и преждевременным выходом из строя трансмиссии.

  • Fiat 500

Миниатюрный автомобиль часто испытывает проблемы с двигателем, а ограниченное пространство в моторном отсеке способствует высокой стоимости ремонта.

 

Десять автомобилей, которые ломаются после пробега 160 000 км - фото 2
Jeep Wrangler Фото: infocar.ua
  • Jeep Wrangler

Внедорожник чувствителен к ржавчине, имеет проблемы с рулевым управлением и подвеской.

  • Ford Fiesta

Авто имеет проблемы с трансмиссией и электричеством, поэтому его следует избегать.

  • Chrysler 200

Зачастую требует ремонта двигателя, трансмиссии и электричества еще при относительно малом пробеге.

 

Десять автомобилей, которые ломаются после пробега 160 000 км - фото 3
Volkswagen Tiguan. Фото: infocar.ua
  • Volkswagen Tiguan

Имеет дорогостоящие проблемы с трансмиссией, которые часто возникают вскоре после пересечения порога в 160 000 км.

  • Mini Cooper

Автомобили мучают постоянные проблемы, связанные с утечками масла, неисправностями турбонаддува, подвеской и электричеством.

  • Tesla Model S

Автомобиль требует значительных инвестиций в замену аккумуляторной батареи, которая часто происходит близко или вскоре после отметки в 250 000 км.

Ранее эксперты назвали автомобильные марки, самые дешевые в обслуживании. Также в США определили пять автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП со смертельным исходом.

ремонт Tesla авто BMW проблемы автомобиль Volkswagen Nissan подержанные авто

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