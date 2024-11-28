Покататься, продать и забыть — 10 авто, которые ломаются после пробега 160 000 км.

Nissan Altima. Фото: infocar.ua

В условиях роста цен необходимо проявлять осторожность перед тем, как инвестировать в новый автомобиль. Джейкоб Картер — владелец блога Engine Rev Up, посвященного тонкостям технического обслуживания машин, рассказал о моделях, которые нуждаются в более частом ремонте, особенно после нескольких лет эксплуатации.

Об этом написал GOBankingRates.

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Nissan Altima

Бесступенчатая коробка передач, которая встречается у многих Altima, имеет тенденцию преждевременно выходить из строя, часто встречающейся вскоре после достижения отметки 250 000 км.

BMW 3 Series Фото: infocar.ua

BMW 3 Series

Эти автомобили требуют высоких затрат на техническое обслуживание, причем значительное количество из них требует ремонта двигателя или электричества примерно вскоре после достижения 160 000 км.

Land Rover Discovery

Заслужил плохую репутацию из-за проблем с пневматической подвеской, электрическими аномалиями и преждевременным выходом из строя трансмиссии.

Fiat 500

Миниатюрный автомобиль часто испытывает проблемы с двигателем, а ограниченное пространство в моторном отсеке способствует высокой стоимости ремонта.

Jeep Wrangler Фото: infocar.ua

Jeep Wrangler

Внедорожник чувствителен к ржавчине, имеет проблемы с рулевым управлением и подвеской.

Ford Fiesta

Авто имеет проблемы с трансмиссией и электричеством, поэтому его следует избегать.

Chrysler 200

Зачастую требует ремонта двигателя, трансмиссии и электричества еще при относительно малом пробеге.

Volkswagen Tiguan. Фото: infocar.ua

Volkswagen Tiguan

Имеет дорогостоящие проблемы с трансмиссией, которые часто возникают вскоре после пересечения порога в 160 000 км.

Mini Cooper

Автомобили мучают постоянные проблемы, связанные с утечками масла, неисправностями турбонаддува, подвеской и электричеством.

Tesla Model S

Автомобиль требует значительных инвестиций в замену аккумуляторной батареи, которая часто происходит близко или вскоре после отметки в 250 000 км.

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