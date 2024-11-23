Названы авто, которые чаще всего становятся участниками смертельных ДТП

Hyundai Venue. Фото: capitalone.com

Исследование iSeeCars показало, что самые смертоносные модели автомобилей значительно превышают средние показатели ДТП. Какие авто возглавляют печальный рейтинг и почему поведение водителя за рулем гораздо опаснее любой машины.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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В США компактный кроссовер Hyundai Venue занимает первое место с 13,9 смертельным исходом на 1,6 млрд км. Причем общий средний показатель для всех транспортных средств составляет всего 2,8.

ДТП со смертельным исходом на 1,6 млрд км, 2024

Hyundai Venue — 13,9 Chevrolet Corvette — 13,6 Mitsubishi Mirage — 13,6 Porsche 911 — 13,2 Honda CR-V Hybrid — 13,2

Поведение водителей

Тип автомобиля имеет меньше общего с вероятностью смертельной аварии, чем думают водители. По словам исполнительного аналитика iSeeCars Карла Брауэра, наибольшим фактором безопасности пассажиров является избегание ДТП, а наибольшим фактором избегания ДТП является поведение водителя.

"Новые автомобили безопаснее, чем когда-либо. Они обеспечивают превосходную защиту пассажиров благодаря передовой конструкции шасси, технологии помощи водителю и ряду подушек безопасности. Но этим функциям безопасности противодействуют отвлечение от вождения и высокая скорость, что приводит к росту количества аварий и смертности в последние годы", — подытожил Брауэр.

Ранее специалисты IIHS назвали самые безопасные электрокары 2024 года для водителя и пассажиров. Также эксперты рассказали, почему двери авто всегда нужно открывать правой рукой.