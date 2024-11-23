Названы авто, которые чаще всего становятся участниками смертельных ДТП

Пять автомобилей, наиболее часто попадающих в смертельные ДТП
Исследование iSeeCars показало, что самые смертоносные модели автомобилей значительно превышают средние показатели ДТП. Какие авто возглавляют печальный рейтинг и почему поведение водителя за рулем гораздо опаснее любой машины.
Об этом сообщил Motor Biscuit.
В США компактный кроссовер Hyundai Venue занимает первое место с 13,9 смертельным исходом на 1,6 млрд км. Причем общий средний показатель для всех транспортных средств составляет всего 2,8.
ДТП со смертельным исходом на 1,6 млрд км, 2024
- Hyundai Venue — 13,9
- Chevrolet Corvette — 13,6
- Mitsubishi Mirage — 13,6
- Porsche 911 — 13,2
- Honda CR-V Hybrid — 13,2
Поведение водителей
Тип автомобиля имеет меньше общего с вероятностью смертельной аварии, чем думают водители. По словам исполнительного аналитика iSeeCars Карла Брауэра, наибольшим фактором безопасности пассажиров является избегание ДТП, а наибольшим фактором избегания ДТП является поведение водителя.
"Новые автомобили безопаснее, чем когда-либо. Они обеспечивают превосходную защиту пассажиров благодаря передовой конструкции шасси, технологии помощи водителю и ряду подушек безопасности. Но этим функциям безопасности противодействуют отвлечение от вождения и высокая скорость, что приводит к росту количества аварий и смертности в последние годы", — подытожил Брауэр.
Ранее специалисты IIHS назвали самые безопасные электрокары 2024 года для водителя и пассажиров. Также эксперты рассказали, почему двери авто всегда нужно открывать правой рукой.
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