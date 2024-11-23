Названі авто, які найчастіше стають учасниками смертельних ДТП

Hyundai Venue. Фото: capitalone.com

Дослідження iSeeCars показало, що найсмертоносніші моделі автомобілів значно перевищують середні показники ДТП. Які авто очолюють сумний рейтинг й чому поведінка водія за кермом набагато небезпечніша за будь-яку машину.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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В США компактний кросовер Hyundai Venue займає перше місце з 13,9 смертельними випадками на 1,6 млрд км. Причому загальний середній показник для всіх транспортних засобів становить лише 2,8.

ДТП зі смертельними наслідками на 1,6 млрд км, 2024

Hyundai Venue — 13,9 Chevrolet Corvette — 13,6 Mitsubishi Mirage — 13,6 Porsche 911 — 13,2 Honda CR-V Hybrid — 13,2

Поведінка водіїв

Тип автомобіля має менше спільного з ймовірністю смертельної аварії, ніж думають водії. За словами виконавчого аналітика iSeeCars Карла Брауера, найбільшим фактором безпеки пасажирів є уникнення ДТП, а найбільшим фактором уникнення ДТП є поведінка водія.

"Нові автомобілі безпечніші, ніж будь-коли. Вони забезпечують чудовий захист пасажирів завдяки передовій конструкції шасі, технології допомоги водієві та низці подушок безпеки. Але цим функціям безпеки протидіють відволікання від водіння та висока швидкість, що призводить до зростання кількості аварій та смертності в останні роки", — підсумував Брауер.

Раніше фахівці IIHS назвали найбезпечніші електрокари 2024 року для водія та пасажирів. Також експерти розповіли, чому двері авто завжди потрібно відкривати правою рукою.