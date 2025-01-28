Назван лучший подержанный электрокар для первой покупки

2022 Tesla Model 3. Фото: Tesla

Рынок подержанных автомобилей для Tesla Model 3 2022 года выпуска предлагает значительную экономию по сравнению с покупкой новой модели. Эта доступность не происходит за счет качества, ведь машине всего три года, поэтому покупатели получают доступ к надежным силовым агрегатам, проверенным технологиям и хорошей динамике вождения.

Об этом написал Top Speed.

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Экономия на покупке

Цена новой Model 3 с задним приводом (RWD) начинается от 42 490 долларов, а комплектация самого высокого уровня Performance стоит 54 990 долларов. За подержанные модели 2022 года в США просят от 17 000 до 26 000 долларов, в зависимости от пробега и состояния.

Эта экономия делает Model 3 2022 года лучшим выбором для тех, кто впервые покупает электромобиль, поскольку обеспечивает расширенные функции и проверенную производительность по более низкой цене.

Ключевые характеристики Model 3

Электромобиль оснащен функциями, разработанными для того, чтобы сделать вождение приятным даже для новичков. Например, запас хода от 438 км до 576 км (в зависимости от комплектации) не заставляет беспокоиться о частых подзарядках.

Model 3 предлагает плавную и тихую езду, которая подходит для ежедневной езды. Автопилот Tesla снимает стресс во время поездок по шоссе с помощью расширенной помощи водителю, а минималистичный интерьер делает все удобным для пользователя. Массивный сенсорный экран является командным центром, который позволяет водителям контролировать все: от навигации до настроек климата.

Он также оснащен беспроводным (OTA) обновлением программного обеспечения. Это гарантирует, что даже подержанные модели остаются в актуальном состоянии с новыми функциями и усовершенствованиями.

Для тех, кто впервые покупает электромобиль, эти бонусы создают высокотехнологичный и относительно доступный опыт, ведь переходить с ДВС на электрокар довольно трудно.

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