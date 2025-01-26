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Во что превращается Tesla Model 3 после 6 лет эксплуатации

26 января 2025 11:15
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Чего ожидать от Tesla Model 3 после 6 лет эксплуатации
2018 Tesla Model 3. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Владелец YouTube-канала Tesla Joy Лоуренс на своем Tesla Model 3 преодолел 250 000 км с момента покупки электромобиля в сентябре 2018 года. Он рассказал, сколько за это время машина потеряла мощности и какова была стоимость ее обслуживания.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

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Лоуренс рассказал, что батарея электрокара за шесть лет потеряла от 8-10% своей мощности. Владелец никогда не менял оригинальный аккумулятор, а для подзарядки использует обычно Superchargers, так как не имеет доступа к медленной зарядке. Несмотря на распространенное мнение, он говорит, что это не слишком вредит батарее.

Техническое обслуживание

Лоуренс очень мало потратил на обслуживание электромобиля. До отметки 250 000 км электрокар почти не нуждался в техобслуживании. За все время за все ремонтные работы он заплатил около 1 000 долларов, заменив:

  • гнездо для зарядки (600 долларов);
  • маленькую вспомогательную батарею на 12 В (около 125 долларов);
  • верхние рычаги управления за несколько сотен долларов.

Несмотря на изменения и все пройденные километры, владелец очень доволен своей машиной: "Все по-прежнему на 99% как новое. Даже если здесь или там заметен небольшой износ, он настолько минимален, что вы не чувствуете возраста автомобиля".

Ранее мы писали, сколько пробега теряют популярные электромобили на морозе. Также эксперты назвали подержанные Tesla Model 3, которых следует избегать любой ценой.

Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль

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10:52 Рыба с Черного моря может стать ядовитой из-за мазута

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