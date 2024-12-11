Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Подержанные Tesla Model 3, которых следует избегать любой ценой arrow

Подержанные Tesla Model 3, которых следует избегать любой ценой

11 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
От каких годов выпуска Tesla Model 3 лучше держаться подальше
2019 Tesla Model 3. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Tesla Model 3 с 2018 по 2020 год был самым продаваемым электрокаром в мире. Несмотря на свою популярность несколько лет выпуска Model 3, мягко говоря, не оправдали ожиданий автовладельцев.

От каких Model 3 лучше держаться как можно дальше написал Motor Biscuit.

Читайте также:

2019 Tesla Model 3

Часто электромобиль внезапно ускорялся по собственной инициативе как на низкой, так и высокой скорости, иногда без какого-либо предупреждения. Один пользователь сообщил, что его Model 3 бросился вперед на красный свет, что едва не привело к столкновению с другим транспортным средством.

Также водители сообщили, что система избегания столкновений не активировалась даже тогда, когда на пути транспортного средства было явное препятствие. В некоторых случаях это приводило к столкновениям или другим опасным ситуациям.

Владельцы модели 2019 все еще имеют дело с дефектами краски, плохим выравниванием панелей и другими косметическими проблемами. Многое сообщалось о неправильном расположении дверей, неровных зазорах и проблемах с дверными ручками.

2022 Tesla Model 3

Модель имеет проблемы с фантомным торможением, когда машина внезапно замедляется без видимой причины. Многочисленные жалобы освещают случаи, когда электрокар неожиданно тормозил посреди шоссе, создавая опасные ситуации.

Постоянным ужасом, особенно в автомобилях с большим пробегом, является быстрое разряжение батареи. Владельцы сообщили, что запас хода электрокара начал значительно уменьшаться в течение первых нескольких лет владения.

Осталось плохое качество сборки: ослабленные декоративные элементы, плохая покраска и протекание окон.

Ранее мы писали о десяти автомобилях, которые ломаются после пробега 160 000 км. Также эксперты назвали лучшие альтернативы для каждой модели Tesla в 2025 году.

Tesla авто электрокары проблемы автомобиль електромобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:03 Нацполиция проводит обыски в международных поездах Укрзализныци

08:56 В ТЦК объяснили, в каких случаях применяется сила и наручники

08:45 Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 18,7% — на что больше всего

08:44 Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн долларов

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:17 В Волчанске мужчина строил россиянам блиндажи — что решил суд

08:09 Таганрог в РФ был атакован ракетами — что известно

08:05 Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам

08:02 Во Львове мужчина не пришел по повестке в ТЦК — что решил суд

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

09:03 Нацполиция проводит обыски в международных поездах Укрзализныци

08:56 В ТЦК объяснили, в каких случаях применяется сила и наручники

08:45 Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 18,7% — на что больше всего

08:44 Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн долларов

08:17 В Волчанске мужчина строил россиянам блиндажи — что решил суд

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:09 Таганрог в РФ был атакован ракетами — что известно

08:05 Искусственная елка против живой — что выгоднее купить украинцам

08:02 Во Львове мужчина не пришел по повестке в ТЦК — что решил суд

08:00 Помощь от УВКБ ООН — где можно записаться на выплаты

07:57 США утвердили контракт на обслуживание F-16 в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Text

17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК