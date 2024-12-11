От каких годов выпуска Tesla Model 3 лучше держаться подальше

2019 Tesla Model 3. Фото: caranddriver.com

Tesla Model 3 с 2018 по 2020 год был самым продаваемым электрокаром в мире. Несмотря на свою популярность несколько лет выпуска Model 3, мягко говоря, не оправдали ожиданий автовладельцев.

От каких Model 3 лучше держаться как можно дальше написал Motor Biscuit.

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2019 Tesla Model 3

Часто электромобиль внезапно ускорялся по собственной инициативе как на низкой, так и высокой скорости, иногда без какого-либо предупреждения. Один пользователь сообщил, что его Model 3 бросился вперед на красный свет, что едва не привело к столкновению с другим транспортным средством.

Также водители сообщили, что система избегания столкновений не активировалась даже тогда, когда на пути транспортного средства было явное препятствие. В некоторых случаях это приводило к столкновениям или другим опасным ситуациям.

Владельцы модели 2019 все еще имеют дело с дефектами краски, плохим выравниванием панелей и другими косметическими проблемами. Многое сообщалось о неправильном расположении дверей, неровных зазорах и проблемах с дверными ручками.

2022 Tesla Model 3

Модель имеет проблемы с фантомным торможением, когда машина внезапно замедляется без видимой причины. Многочисленные жалобы освещают случаи, когда электрокар неожиданно тормозил посреди шоссе, создавая опасные ситуации.

Постоянным ужасом, особенно в автомобилях с большим пробегом, является быстрое разряжение батареи. Владельцы сообщили, что запас хода электрокара начал значительно уменьшаться в течение первых нескольких лет владения.

Осталось плохое качество сборки: ослабленные декоративные элементы, плохая покраска и протекание окон.

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