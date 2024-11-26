Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Tesla Model 3 заняла последнее место в тесте на надежность arrow

Tesla Model 3 заняла последнее место в тесте на надежность

26 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Tesla Model 3 заняла последнее место в немецких тестах на надежность
2022 Tesla Model 3. Фото: Tesla
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Уже второй год подряд Tesla Model 3 заняла последнее место в немецком исследовании надежности автомобилей TÜV. С другой стороны, Honda Jazz и Porsche 911 похвалили за отсутствие недостатков.

Об этом написал Cars Coops.

Читайте также:

Что такое TÜV

Тест TÜV — это обязательная проверка технической пригодности, которую должны проходить каждые 24 месяца все автомобили, используемые на дорогах Германии после достижения ими двух лет. Инспекторы проверяют состояние и работу всего: от конструкции шасси до тормозов, рулевого управления, подвески, освещения и огромного списка других элементов.

  • Рейтинг дефектов электромобилей среди транспортных средств в возрасте 2-3 года
Tesla Model 3 заняла почетное место в тесте на надежность - фото 1
Инфографика: TÜV

Каждый пятый автомобиль проваливает это тяжелое испытание.

Какие дефекты у Model 3

Tesla Model 3 собрала больше неисправностей, чем любой другой автомобиль в сегментах 2–3 и 4–5 лет, главным образом из-за проблем с фарами, тормозами и подвеской.

"Большой пробег не может скрыть низкую производительность Model 3. Помимо дефектов тормозов и осей, Tesla также обладает особенно большим количеством дефектов освещения. Это свидетельствует о недостатках в обслуживании", — отметил управляющий директор ассоциации TÜV Йоахим Бюлер.

Другие неудачники и победители

Исследование также показало, что электромобили высочайшего качества созданы путем адаптации действующих автомобилей внутреннего сгорания. Например, e-Golf от VW и Mini Cooper SE зафиксировали гораздо меньше неисправностей, чем изготовленные по заказу электромобили, такие как Renault Zoe и Tesla Model 3.

Dokker от Dacia оказался самым плохим в возрастных группах 6-7 и 8-9 лет, а Logan оказался на последнем месте среди 10-11-летних авто. Дочерняя компания Renault Twingo оказалась худшей среди 12-13-летних.

Porsche 911 получил лучшие оценки во всех пяти возрастных категориях от 4 до 13 лет. Но доказывая, что для покупки качественного, надежного автомобиля не нужно тратить огромные деньги, Honda Jazz получила золото в категории 2-3 года.

Ранее мы писали, почему цены на подержанные Tesla быстро снижаются. Также рассказывали о пяти самых доступных автомобилях бренда Porsche.

Германия рейтинг Tesla авто электрокары Porsche автомобиль електромобиль Honda

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Подросток устроил диверсию на железной дороге — что решил суд

01:30 Экс-командир "Азова" высказался по поводу расформирования ТЦК

01:00 Украинский пилот Бондарев пошел на повышение в команде Формулы-1

00:59 В Тернополе прогремели взрывы — в городе частично пропал свет

00:45 Германия передаст Украине еще две IRIS-T — когда

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

00:44 В Киеве снова было слышно звуки взрывов — что известно

00:36 В Киеве и областях воздушная тревога — чем атакует РФ

00:30 Работники ТЦК совершают неправомерные действия — можно ли снимать

Срочная новость

00:26 В Харькове раздался взрыв

00:10 Украинцы будут регистрировать права собственности автоматически

01:32 Подросток устроил диверсию на железной дороге — что решил суд

01:30 Экс-командир "Азова" высказался по поводу расформирования ТЦК

01:00 Украинский пилот Бондарев пошел на повышение в команде Формулы-1

00:59 В Тернополе прогремели взрывы — в городе частично пропал свет

00:45 Германия передаст Украине еще две IRIS-T — когда

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

00:44 В Киеве снова было слышно звуки взрывов — что известно

00:36 В Киеве и областях воздушная тревога — чем атакует РФ

00:30 Работники ТЦК совершают неправомерные действия — можно ли снимать

Срочная новость

00:26 В Харькове раздался взрыв

00:10 Украинцы будут регистрировать права собственности автоматически

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото