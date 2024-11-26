Tesla Model 3 заняла последнее место в немецких тестах на надежность

2022 Tesla Model 3. Фото: Tesla

Уже второй год подряд Tesla Model 3 заняла последнее место в немецком исследовании надежности автомобилей TÜV. С другой стороны, Honda Jazz и Porsche 911 похвалили за отсутствие недостатков.

Об этом написал Cars Coops.

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Что такое TÜV

Тест TÜV — это обязательная проверка технической пригодности, которую должны проходить каждые 24 месяца все автомобили, используемые на дорогах Германии после достижения ими двух лет. Инспекторы проверяют состояние и работу всего: от конструкции шасси до тормозов, рулевого управления, подвески, освещения и огромного списка других элементов.

Рейтинг дефектов электромобилей среди транспортных средств в возрасте 2-3 года

Инфографика: TÜV

Каждый пятый автомобиль проваливает это тяжелое испытание.

Какие дефекты у Model 3

Tesla Model 3 собрала больше неисправностей, чем любой другой автомобиль в сегментах 2–3 и 4–5 лет, главным образом из-за проблем с фарами, тормозами и подвеской.

"Большой пробег не может скрыть низкую производительность Model 3. Помимо дефектов тормозов и осей, Tesla также обладает особенно большим количеством дефектов освещения. Это свидетельствует о недостатках в обслуживании", — отметил управляющий директор ассоциации TÜV Йоахим Бюлер.

Другие неудачники и победители

Исследование также показало, что электромобили высочайшего качества созданы путем адаптации действующих автомобилей внутреннего сгорания. Например, e-Golf от VW и Mini Cooper SE зафиксировали гораздо меньше неисправностей, чем изготовленные по заказу электромобили, такие как Renault Zoe и Tesla Model 3.

Dokker от Dacia оказался самым плохим в возрастных группах 6-7 и 8-9 лет, а Logan оказался на последнем месте среди 10-11-летних авто. Дочерняя компания Renault Twingo оказалась худшей среди 12-13-летних.

Porsche 911 получил лучшие оценки во всех пяти возрастных категориях от 4 до 13 лет. Но доказывая, что для покупки качественного, надежного автомобиля не нужно тратить огромные деньги, Honda Jazz получила золото в категории 2-3 года.

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