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Tesla Model 3 посіла почесне останнє місце в тесті на надійність

26 листопада 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Tesla Model 3 посіла останнє місце в німецьких тестах на надійність
2022 Tesla Model 3. Фото: Tesla
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Вже другий рік поспіль Tesla Model 3 посіла останнє місце в німецькому дослідженні надійності автомобілів TÜV. З іншого боку Honda Jazz та Porsche 911 похвалили за відсутність недоліків.

Про це написав Cars Coops.

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Що таке TÜV

Тест TÜV — це обов’язкова перевірка технічної придатності, яку повинні проходити кожні 24 місяці всі автомобілі, що використовуються на дорогах Німеччини, після досягнення ними двох років. Інспектори перевіряють стан та роботу всього: від конструкції шасі до гальм, рульового керування, підвіски, освітлення та величезного списку інших елементів.

  • Рейтинг дефектів електромобілів серед транспортних засобів віком 2-3 роки
Tesla Model 3 посіла почесне останнє місце в тесті на надійність - фото 1
Інфографіка: TÜV

Кожен п’ятий автомобіль провалює це важке випробування.

Які дефекти у Model 3

Tesla Model 3 зібрала більше несправностей, ніж будь-який інший автомобіль у сегментах 2–3 та 4–5 років, головним чином через проблеми з фарами, гальмами та підвіскою.

"Великий пробіг не може приховати низьку продуктивність Model 3. Крім дефектів гальм та осей, Tesla також має особливо велику кількість дефектів освітлення. Це свідчить про недоліки в обслуговуванні", — зазначив керуючий директор асоціації TÜV Йоахім Бюлер.

Інші невдахи та переможці

Дослідження також показало, що електромобілі найвищої якості створені шляхом адаптації чинних автомобілів внутрішнього згоряння. Наприклад, e-Golf від VW та Mini Cooper SE зафіксували набагато менше несправностей, ніж виготовлені на замовлення електромобілі, такі як Renault Zoe та Tesla Model 3.

Dokker від Dacia виявився найгіршим у вікових групах 6-7 та 8-9 років, а Logan опинився на останньому місці серед 10-11-річних авто. Дочірня компанія Renault Twingo виявилася найгіршим серед 12-13-річних.

Porsche 911 отримав найкращі оцінки в усіх п’яти вікових категоріях від 4 до 13 років. Але доводячи, що для покупки якісного, надійного автомобіля не потрібно витрачати величезні гроші, Honda Jazz отримала золото в категорії 2-3 роки.

Раніше ми писали, чому ціни на вживані Tesla стрімко знижуються. Також розповідали про п'ять найдоступніших автомобілів бренду Porsche.

Німеччина рейтинг Tesla авто електрокари Porsche автомобіль електромобіль Honda

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