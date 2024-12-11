Від яких років випуску Tesla Model 3 краще триматися якнайдалі

Вживані Tesla Model 3, яких варто уникати за будь-яку ціну
Tesla Model 3 з 2018 по 2020 рік був найбільш продаваним електрокаром у світі. Попри свою популярність, кілька років випуску Model 3, м’яко кажучи, не виправдали очікувань автовласників.
Від яких Model 3 краще триматися якнайдалі написав Motor Biscuit.
2019 Tesla Model 3
Часто електромобіль раптово прискорювався з власної ініціативи як на низькій, так й на високій швидкості, інколи без будь-якого попередження. Один користувач повідомив, що його Model 3 кинувся вперед на червоне світло, що мало не призвело до зіткнення з іншим транспортним засобом.
Також водії повідомили, що система уникнення зіткнень не активувалася навіть тоді, коли на шляху транспортного засобу була явна перешкода. У деяких випадках це призводило до зіткнень або інших небезпечних ситуацій.
Власники моделі 2019 року все ще мають справу з дефектами фарби, поганим вирівнюванням панелей та іншими косметичними проблемами. Багато повідомлялося про неправильне розташування дверей, нерівні зазори та проблеми з дверними ручками.
2022 Tesla Model 3
Модель має проблеми з фантомним гальмуванням, коли машина раптово сповільнюється без будь-якої видимої причини. Численні скарги висвітлюють випадки, коли електрокар несподівано гальмував посеред шосе, створюючи небезпечні ситуації.
Постійним жахом, особливо в автомобілях з великим пробігом, є швидке розрядження батареї. Власники повідомили, що запас ходу електрокара почав значно зменшуватися протягом перших кількох років володіння.
Залишилася погана якість збірки: ослаблені декоративні елементи, погане фарбування та протікання вікон.
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