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Вживані Tesla Model 3, яких варто уникати за будь-яку ціну

11 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Від яких років випуску Tesla Model 3 краще триматися якнайдалі
2019 Tesla Model 3. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Tesla Model 3 з 2018 по 2020 рік був найбільш продаваним електрокаром у світі. Попри свою популярність, кілька років випуску Model 3, м’яко кажучи, не виправдали очікувань автовласників.

Від яких Model 3 краще триматися якнайдалі написав Motor Biscuit.

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2019 Tesla Model 3

Часто електромобіль раптово прискорювався з власної ініціативи як на низькій, так й на високій швидкості, інколи без будь-якого попередження. Один користувач повідомив, що його Model 3 кинувся вперед на червоне світло, що мало не призвело до зіткнення з іншим транспортним засобом.

Також водії повідомили, що система уникнення зіткнень не активувалася навіть тоді, коли на шляху транспортного засобу була явна перешкода. У деяких випадках це призводило до зіткнень або інших небезпечних ситуацій.

Власники моделі 2019 року все ще мають справу з дефектами фарби, поганим вирівнюванням панелей та іншими косметичними проблемами. Багато повідомлялося про неправильне розташування дверей, нерівні зазори та проблеми з дверними ручками.

2022 Tesla Model 3

Модель має проблеми з фантомним гальмуванням, коли машина раптово сповільнюється без будь-якої видимої причини. Численні скарги висвітлюють випадки, коли електрокар несподівано гальмував посеред шосе, створюючи небезпечні ситуації.

Постійним жахом, особливо в автомобілях з великим пробігом, є швидке розрядження батареї. Власники повідомили, що запас ходу електрокара почав значно зменшуватися протягом перших кількох років володіння.

Залишилася погана якість збірки: ослаблені декоративні елементи, погане фарбування та протікання вікон.

Раніше ми писали про десять автомобілів, які ламаються після пробігу 160 000 км. Також експерти назвали найкращі альтернативи для кожної моделі Tesla у 2025 році.

Tesla авто електрокари проблеми автомобіль електромобіль

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