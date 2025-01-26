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На що перетворюється Tesla Model 3 після 6 років експлуатації

26 січня 2025 11:15
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чого очікувати від Tesla Model 3 після 6 років експлуатації
2018 Tesla Model 3. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Власник YouTube-каналу Tesla Joy Лоуренс на своєму Tesla Model 3 подолав 250 000 км з моменту покупки електромобіля у вересні 2018 року. Він розповів, скільки за цей час машина втратила потужності та якою була вартість її обслуговування.

Про це написав Lʼautomobiliste.

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Лоуренс розповів, що батарея електрокара за шість років втратила від 8-10% своєї потужності. Власник ніколи не міняв оригінальний акумулятор, а для підзарядки використовує зазвичай Superchargers, позаяк не має доступу до повільної зарядки. Попри поширену думку, він говорить, що це не надто шкодить батареї.

Технічне обслуговування

Лоуренс дуже мало витратив на обслуговування електромобіля. До позначки 250 000 км електрокар майже не потребував техобслуговування. За весь час за усі ремонтні роботи він заплатив близько 1000 доларів, замінивши:

  • гніздо для зарядки (600 доларів);
  • маленьку допоміжну батарею на 12 В (близько 125 доларів);
  • верхні важелі управління за кілька сотень доларів.

Попри зміни та всі пройдені кілометри, власник дуже задоволений своєю машиною: "Все як раніше на 99% як нове. Навіть якщо тут чи там помітний невеликий знос, він настільки мінімальний, що ви не відчуваєте віку автомобіля".

Раніше ми писали, скільки пробігу втрачають популярні електромобілі на морозі. Також експерти назвали вживані Tesla Model 3, яких варто уникати за будь-яку ціну.

Tesla авто електрокари автомобіль електромобіль

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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